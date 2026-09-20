Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp, di dời 79 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Đất trồng cà phê của gia đình ông Đàm Văn Chiến ở thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị sụt lún nặng. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký, khu vực thôn Đắk Snao đang xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở đất nghiêm trọng với độ sâu trung bình khoảng 20 cm. Dọc theo sườn đồi và khu dân cư đã xuất hiện các vết nứt kéo dài khoảng 300 m, độ mở vết nứt từ 6 - 17 cm và có xu hướng tiếp tục phát triển nhanh. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có nguy cơ sạt trượt cao ước tính hơn 4 ha.

Số liệu thống kê từ ngày 1/9 đến ngày 18/9/2026 cho thấy, tình trạng sụt lún và sạt trượt đất tại thôn Đắk Snao đã ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ dân với 454 nhân khẩu. Cơ quan chức năng nhận định nền đất tại đây đang mất ổn định nghiêm trọng; nếu tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ xảy ra sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng là rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Trước diễn biến phức tạp trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền xã Quảng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, cử lực lượng canh gác và hướng dẫn người dân không đi qua khu vực rủi ro. Đồng thời, địa phương khẩn trương rà soát, di dời toàn bộ hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế sơ tán đối với các trường hợp không tự giác chấp hành nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người.

Cùng với công tác sơ tán, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng bố trí khu tạm cư, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định đời sống cho nhân dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí theo quy định. Xã Quảng Sơn cũng được giao nhiệm vụ rà soát quỹ đất, chủ động đề xuất phương án xây dựng khu tái định cư mới bảo đảm an toàn địa chất, thuận tiện giao thông, học tập và tạo được sự đồng thuận của người dân trong trường hợp không thể khắc phục được điểm sạt lở hiện tại.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền địa phương khẩn trương khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất, xác định nguyên nhân sụt lún để đề xuất giải pháp xử lý lâu dài. Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí; đồng thời hỗ trợ công tác y tế, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh tại các điểm tạm cư. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Quảng Sơn thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Căn nhà của hộ ông Đàm Văn Chiến thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị ảnh hưởng nặng do sạt lở đất. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ di dời 79 hộ dân với 454 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Những hộ không có người thân để ở tạm được bố trí tại khu lán trại rộng khoảng 3.000 m² và nhà văn hóa thôn. Các điều kiện thiết yếu phục vụ ăn, ở và sinh hoạt bước đầu được chuẩn bị. Ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân; đồng thời làm việc với chính quyền địa phương, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún tại thôn Đắk Snao.