Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt thanh thiếu nhi tiêu biểu thành phố Bắc Ninh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà thiếu nhi tiêu biểu thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: T.Đ)

Góp sức trẻ xây dựng Bắc Ninh phát triển năng động, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

200 đại biểu tham dự buổi gặp mặt là những cán bộ Đoàn, Hội, Đội, doanh nhân trẻ, thanh niên tiêu biểu của thành phố Bắc Ninh trên các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện; những thiếu niên, nhi đồng đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Trong số này, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Buổi gặp mặt càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng ngày Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh chính thức có hiệu lực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.(Ảnh:T.Đ)

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày đầu tiên Bắc Ninh trở thành thành phố, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng và gửi niềm tin vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ, thanh thiếu nhi thành phố Bắc Ninh đạt được thời gian qua và trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các thành viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tuổi trẻ càng phải phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ.

Gửi những lời thăm hỏi, động viên ân cần tới các cháu thiếu nhi, đồng chí Đỗ Văn Chiến căn dặn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, hình thành tinh thần tự học, tự rèn luyện, biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, nỗ lực phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Thành đoàn Bắc Ninh. (Ảnh:T.Đ)

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện, rút ngắn các khoảng cách vùng miền. Đồng thời bày tỏ tin tưởng tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp sức trẻ vào quá trình xây dựng Bắc Ninh phát triển năng động, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tạo môi trường để thanh thiếu nhi học tập, vươn lên và trưởng thành

Vinh dự tham gia buổi gặp mặt, em Trần Thảo Anh, học sinh lớp 5A5, Trường tiểu học Từ Sơn 1, thành phố Bắc Ninh xúc động chia sẻ: Được đến thăm tòa nhà Quốc hội, được gặp gỡ và lắng nghe những lời căn dặn của bác Đỗ Văn Chiến cũng như sự quan tâm của các bác, các cô chú, chúng em cảm nhận sâu sắc rằng thiếu nhi luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội yêu thương, chăm lo và đặt nhiều niềm tin.

"Em hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển", em Trần Thảo Anh bày tỏ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn đại biểu thiếu nhi,đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh.(Ảnh Đ.T).

Báo cáo tại buổi gặp mặt, đại biểu Quốc hội Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh cho biết: thời gian qua, các hoạt động, phong trào của Đoàn, Đội, Hội tại Bắc Ninh được triển khai sâu rộng, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; từ đó tạo môi trường để tuổi trẻ Bắc Ninh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển quê hương.

Từ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thành phố Bắc Ninh đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường để thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng.

Đến nay, tổ chức Đoàn, Đội đã xây dựng 32 ngôi nhà Khăn quàng đỏ; trao 550 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”; hỗ trợ thường xuyên cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi. “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là hỗ trợ các em trong một thời điểm, mà là đồng hành đủ lâu để các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên và trưởng thành”, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng khẳng định.