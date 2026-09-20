Phường Bạch Mai đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng hàng Việt

Đại biểu, lãnh đạo, nhân dân phường Bạch Mai dự Chương trình. Ảnh: Linh Chi

Thông tin kết quả triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2026 và vận động cán bộ, hội viên, nhân dân phường thực hiện CVĐ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ phường nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ trong tình hình mới, Ban chỉ đạo CVĐ phường đã nhanh chóng xây dựng, triển khai những văn bản về tăng cường lãnh đạo thực hiện CVĐ trên địa bàn cùng nhiều nội dung, hoạt động thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền phát biểu. Ảnh: Linh Chi

Nổi bật, Ban chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú; thực hiện Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” do thành phố phát động. Đồng thời giới thiệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt tham gia chương trình; vận động đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia bình chọn…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai Tạ Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Chi

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Linh Chi

Nhằm tạo điểm nhấn cho hoạt động tuyên truyền, Ban chỉ đạo CVĐ phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình tuyên truyền (“Tuyên truyền giới thiệu hàng Việt đến với người tiêu dùng”, Hội chợ “Vui Xuân đón Tết”, phối hợp tổ chức các phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn đến với người tiêu dùng…) nhằm kích cầu tiêu dùng, vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt và hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ, quảng bá hàng Việt chất lượng cao.

Từ đó, bà Tạ Thị Thanh Huyền thay mặt Ban chỉ đạo đề nghị UBND phường tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia những chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng; khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp.

Đại biểu, nhân dân phường Bạch Mai tham quan các gian hàng. Ảnh: Linh Chi

“Tôi kêu gọi các thành viên Ban chỉ đạo, phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội từ phường tới cơ sở, cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân hưởng ứng thực hiện CVĐ bằng hành động thiết thực; chủ động chọn mặt hàng Việt có chất lượng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt ngày càng có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, quốc tế”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nói.

Ngay tại Chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường tổ chức trao 21 phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các đại biểu và đông đạo nhân dân tham quan 32 gian hàng, gồm 15 gian trưng bày sản phẩm OCOP, thực phẩm, quần áo và 17 gian trưng bày các mâm cỗ Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm năm 2026 phường Bạch Mai".