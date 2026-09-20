Người dân Quảng Bị chống chọi với nước ngập
Nước sông Bùi dâng cao, khiến nhiều khu vực tại xã Quảng Bị, Hà Nội ngập sâu. Lần thứ hai đối mặt với lũ trong thời gian ngắn, hàng trăm hộ dân phải kê cao tài sản, dùng thuyền đi lại, chịu cảnh mất điện, thiếu nước sạch và sinh hoạt đảo lộn.
Những ngày qua, thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị tiếp tục chìm trong biển nước. Tại một số vị trí trũng thấp, mực nước dâng cao hơn 2 m, chia cắt các tuyến đường và cô lập nhiều hộ dân.
Theo thông tin từ chính quyền xã Quảng Bị, ngập lụt ảnh hưởng đến 5 thôn với 495 hộ, 2.072 nhân khẩu. Khoảng 3.150 m đường giao thông nông thôn cùng 2.300 m đường giao thông nội đồng bị ngập, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và tổ chức đời sống của người dân.
Tại thôn Đồng Dâu, nước lũ đã bao vây khu dân cư suốt nhiều ngày. Những tuyến đường vốn đông người qua lại nay biến thành dòng nước đục. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là thuyền và các loại bè tự chế.
Nước ngập sâu khiến nhiều gia đình phải tạm ngừng sử dụng điện để bảo đảm an toàn. Nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, trong khi việc mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu gặp nhiều trở ngại.
Do thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt trong những năm gần đây, nhiều hộ dân đã chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị điện và chuyển giấy tờ, vật dụng quan trọng lên tầng 2. Tuy nhiên, khi nước dâng nhanh và kéo dài, cuộc sống của người dân vẫn bị đảo lộn hoàn toàn.
Đây là lần thứ hai người dân xã Quảng Bị phải đối mặt với tình trạng ngập sâu. Việc lũ liên tiếp xuất hiện khiến sinh hoạt, sản xuất và đời sống của các hộ dân vùng ven sông Bùi gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ hư hỏng nhà cửa, tài sản và ô nhiễm môi trường sau khi nước rút.
Dưới đây là những hình ảnh người dân thôn Đồng Dâu chống chọi với lũ ngập:
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-dan-quang-bi-chong-choi-voi-nuoc-ngap-post1387129.html