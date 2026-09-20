Người dân Quảng Bị chống chọi với nước ngập

Những ngày qua, thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị tiếp tục chìm trong biển nước. Tại một số vị trí trũng thấp, mực nước dâng cao hơn 2 m, chia cắt các tuyến đường và cô lập nhiều hộ dân.

Theo thông tin từ chính quyền xã Quảng Bị, ngập lụt ảnh hưởng đến 5 thôn với 495 hộ, 2.072 nhân khẩu. Khoảng 3.150 m đường giao thông nông thôn cùng 2.300 m đường giao thông nội đồng bị ngập, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và tổ chức đời sống của người dân.

Tại thôn Đồng Dâu, nước lũ đã bao vây khu dân cư suốt nhiều ngày. Những tuyến đường vốn đông người qua lại nay biến thành dòng nước đục. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân là thuyền và các loại bè tự chế.

Nước ngập sâu khiến nhiều gia đình phải tạm ngừng sử dụng điện để bảo đảm an toàn. Nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, trong khi việc mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu gặp nhiều trở ngại.

Do thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt trong những năm gần đây, nhiều hộ dân đã chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị điện và chuyển giấy tờ, vật dụng quan trọng lên tầng 2. Tuy nhiên, khi nước dâng nhanh và kéo dài, cuộc sống của người dân vẫn bị đảo lộn hoàn toàn.

Đây là lần thứ hai người dân xã Quảng Bị phải đối mặt với tình trạng ngập sâu. Việc lũ liên tiếp xuất hiện khiến sinh hoạt, sản xuất và đời sống của các hộ dân vùng ven sông Bùi gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ hư hỏng nhà cửa, tài sản và ô nhiễm môi trường sau khi nước rút.

Dưới đây là những hình ảnh người dân thôn Đồng Dâu chống chọi với lũ ngập:

Cổng làng văn hóa Đồng Dâu bị ngập nước. Thuyền và những bao tải được huy động để phục vụ đi lại, gia cố các vị trí xung yếu.

Nhiều tuyến đường tại thôn Đồng Dâu chìm trong biển nước, người dân phải sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển.

Người dân dùng bao tải tạo lối đi tạm và đưa thuyền qua khu vực ngập sâu.

Nước lũ tràn sâu vào sân nhà, khuôn viên chìm trong nước.

Nước ngập tới bậc cửa, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Nước tràn vào khu sửa chữa ô tô, xe máy và nhiều tài sản phải kê cao để hạn chế hư hỏng.

Khu nhà xưởng ngập nước, các phương tiện được đưa lên cầu nâng.

Người dân sử dụng thuyền khi nước ngập sâu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.

Thuyền trở thành phương tiện vận chuyển đồ đạc bên trong căn nhà bị nước lũ bao vây.

Kê cao bàn ghế và đồ dùng để tránh hư hỏng.