Những cách làm hay mang lại hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết 57

Thời gian qua, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, Công an các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện 277 nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW; 33 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06; 20 nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu; 5 nhiệm vụ trọng tâm đột phá; 11 nhiệm vụ trọng tâm và 111 chỉ tiêu công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2026.

Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 tỉnh Quảng Trị.

Công an các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ trên các lĩnh vực trọng tâm. Trong đó, đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các cán bộ, chiến sĩ đã thống nhất nhận thức về mục tiêu cốt lõi là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của xã hội tại địa phương.

Công an xã Hoàn Lão tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 ở địa phương.

Với sự quyết tâm cao trong việc thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ và công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nay Công an tỉnh Quảng Trị đã đạt đượcnhững kết quả nổi bật như: Kiện toàn 1 đầu mối Ban Chỉ đạo thống nhất ở cấp tỉnh, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; làm tốt vai trò Thường trực trong tham mưu triển khai nhiệm vụ Đề án 06; hoàn thành vượt chỉ tiêu đối với 4 nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành 4 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu thuộc Đề án 06 trên địa bàn toàn tỉnh…

Xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị bàn giao nhiệm vụ Cơ quan﻿ thường trực Ban chỉ đạo 57 cho Công an xã.

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Lãnh đạo Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội chủ trì phối hợp với Phòng Tham mưu và các đơn vị liên quan đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 có hiệu lực, hiệu quả, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị quán triệt đến các đơn vị, địa phương: Quy định rõ trách nhiệm cụ thể từ cấp chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ, trong đó, lực lượng Công an cấp xã phải phát huy vai trò là “cầu nối” vững chắc giữa các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06; chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành ở Quảng Trị họp bàn giao nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Đối với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã phải thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…

Khẳng định tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và Đề án 06 đối với cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị luôn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo công việc vận hành liên tục, khẩn trương rà soát toàn bộ luồng công việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống hay gián đoạn nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị họp trực tiếp và trực tuyến với Công an các đơn vị, địa phương quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 57 hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời Công an các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp xã tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần “Đầu mối phải gọn; báo cáo phải bao quát, chắc chắn; hội họp thiết thực, hiệu quả”.