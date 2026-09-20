Dự báo thời tiết 10 ngày tới (20-30/9): Bắc Bộ mưa dông vài nơi, có ngày nắng; Nam Bộ xuất hiện đợt mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ từ 20/9 đến ngày 22/9, đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng. (Ảnh: N. N)

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong 10 ngày tới (20-30/9):

Dự báo thời tiết từ đêm 20/9 đến ngày 22/9:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 21/9 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/9 đến ngày 30/9:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 23/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Từ đêm 22/9 đến ngày 28/9 mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ từ ngày 22-24/9 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Từ ngày 29/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa lớn khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ

Diễn biến 24h qua:

Hôm nay (20/9), khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 20/9 có nơi trên 100mm như các trạm: Cửa Hội (Nghệ An) 104mm, Lộc Châu (Lâm Đồng) 200mm, Long Sơn (TP. Hồ Chí Minh) 118,6mm…

Diễn biến 24-48h tới:

Từ chiều 21/9 đến ngày 22/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra:

Từ chiều tối 20/9 đến sáng 21/9, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 22/9 đến hết ngày 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

(Tổng lượng mưa cả đợt ở những khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ tính từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).