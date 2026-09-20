Bệnh viện Nhân Dân 115 sắp thành lập Cơ sở 2 tại Côn Đảo

Ngày 20/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau một năm triển khai chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo và ghi nhận những kết quả tích cực, ngành y tế TPHCM đang hướng tới mô hình bền vững hơn. Thay vì các bệnh viện luân phiên đưa bác sĩ ra đảo, một bệnh viện đa khoa tuyến cuối sẽ trực tiếp hiện diện, chịu trách nhiệm lâu dài về công tác khám, chữa bệnh cho người dân và du khách.

Theo Sở Y tế TPHCM, do đặc thù địa lý, việc chuyển người bệnh nặng, cấp cứu từ Côn Đảo về đất liền còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ y tế tại đây phải có năng lực cấp cứu, hồi sức, điều trị đa chuyên khoa tại chỗ, đồng thời có khả năng huy động nhân lực, hội chẩn và kết nối nhanh với các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố.

Với thế mạnh về cấp cứu, hồi sức và nhiều chuyên khoa sâu, Bệnh viện Nhân Dân 115 được xác định là đơn vị phù hợp để đảm nhận nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND TPHCM chủ trương sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân Dân 115, tiến tới triển khai Cơ sở 2 tại đảo.

Sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo vào Bệnh viện Nhân Dân 115, tiến tới triển khai Cơ sở 2 tại đảo. Ảnh: P.Thương.

Theo phương án dự kiến, bên cạnh trực tiếp tổ chức khám, chữa bệnh tại Cơ sở 2, Bệnh viện Nhân Dân 115 sẽ đóng vai trò "hậu phương" chuyên môn cho Trạm Y tế đặc khu Côn Đảo.

Mô hình này hướng tới hình thành chuỗi chăm sóc liên tục, trong đó trạm y tế đảm nhận chăm sóc ban đầu, quản lý sức khỏe người dân; Cơ sở 2 Bệnh viện Nhân Dân 115 tiếp nhận cấp cứu, khám và điều trị những trường hợp vượt khả năng chuyên môn của trạm.

Với các ca bệnh nặng, phức tạp, bác sĩ tại Côn Đảo có thể hội chẩn từ xa với chuyên gia tại Cơ sở 1 Bệnh viện Nhân Dân 115 và các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của TPHCM. Qua đó, năng lực chuyên môn của toàn hệ thống y tế Thành phố có thể được huy động kịp thời để hỗ trợ người bệnh tại đảo.

Ngay khi được giao chuẩn bị nhiệm vụ mới, Bệnh viện Nhân Dân 115 đã xây dựng phương án về tổ chức, nhân lực và chuyên môn; chuẩn bị các ê-kíp phù hợp nhằm vừa bảo đảm hoạt động tại Cơ sở 1, vừa sẵn sàng triển khai, từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại Côn Đảo.

Tập thể lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng của Bệnh viện Nhân Dân 115 thể hiện trách nhiệm và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ triển khai Cơ sở 2 tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: SYT.

Theo ngành y tế, việc này không chỉ dừng ở "đưa bác sĩ ra Côn Đảo", mà hướng tới "đưa năng lực của một bệnh viện đa khoa tuyến cuối ra Côn Đảo". Phía sau Bệnh viện Nhân Dân 115 còn có mạng lưới các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của thành phố sẵn sàng kết nối, hỗ trợ khi cần.

Mục tiêu là giúp người dân Côn Đảo được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn ngay tại đảo. Những bệnh có khả năng điều trị tại chỗ sẽ được xử trí tại chỗ; các trường hợp nặng, phức tạp được nhận diện sớm, cấp cứu ban đầu phù hợp và chuyển về đất liền an toàn, kịp thời khi cần thiết.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, đưa năng lực y tế chuyên sâu đến gần người dân hơn, kể cả tại địa bàn xa đất liền.