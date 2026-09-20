Triển khai phương án cứu hộ tàu hàng chở 174.614 tấn quặng bị sự cố tại Dung Quất

Tàu Merchant Mariner bị sự cố cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. (Ảnh: ĐN)

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, trưa 18/9, tàu Merchant Mariner (quốc tịch Hy Lạp) vận chuyển 174.614 tấn quặng sắt BRBF hành trình từ Malaysia về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) để giao hàng.

Đến chiều 18/9, trong khi di chuyển vào khu neo đậu cảng Dung Quất tại vị trí 15°29'26"N; 108°44'20"E, thuyền trưởng phát hiện nước xâm nhập vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu Merchant Mariner cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Nguyên nhân nhận định ban đầu do tàu chở hàng nặng va vào bãi đá ngầm dẫn đến một số vị trí đáy tàu bị sự cố, nước tràn vào bên trong.

Để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng tàu Merchant Mariner khẩn trương đánh giá khả năng ảnh hưởng đến kết cấu thân tàu, tính kín nước, ổn định, mớn nước và an toàn chung của tàu.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đo mức nước định kỳ đối với toàn bộ các két nước dằn, hố la canh, khoang rỗng và các khoang có liên quan và lên phương án tiến hành khảo sát đáy tàu.

Cùng với đó, chủ tàu, thuyền trưởng triển khai ngay phương án cứu hộ trong tình huống mớn nước của tàu có sự gia tăng; xây dựng phương án khắc phục sự cố nước vào các két nước dằn của tàu và dự lường các tình huống có thể xảy ra.

Đối với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho tàu và 24 thuyền viên; cấp phép cho chủ tàu, công ty bảo hiểm, công ty khảo sát, các tàu lai dắt tiếp cận đánh giá và hỗ trợ xử lý sự cố tàu Merchant Mariner.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi diễn biến tình trạng tàu, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tàu neo đậu vùng nước cảng Dung Quất và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ, xử lý các tình huống có thể xảy ra khi có yêu cầu.