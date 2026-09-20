Mưa lớn trút xuống điểm du lịch nổi tiếng Tây Ban Nha, đường phố bất ngờ biến thành sông

Một đợt thời tiết mạnh đã di chuyển từ phía bắc xuống phía nam dọc khu vực Costa Blanca, thuộc tỉnh Alicante, miền đông Tây Ban Nha, vào sáng 19/9. Mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng ngập sâu, nước chảy mạnh như những dòng sông.

Theo Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET), một số khu vực ven biển ghi nhận lượng mưa lên tới 50 lít/m² chỉ trong vài giờ. Mưa lớn đi kèm sấm sét và gió mạnh, gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông và hoạt động tại các khu vực dân cư, du lịch.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy hàng chục ô tô bị mắc kẹt giữa dòng nước bùn. Một số vật dụng, trong đó có các thùng chứa, bị dòng nước cuốn trôi và tràn ra đường. Tại một quán bar, nước mưa tràn vào khu vực sân hiên, nhấn chìm bàn ghế.

Nhiều tuyến đường tại Costa Blanca bị ngập, trong khi một số hầm chui cũng chìm trong nước. Các khu vực du lịch nổi tiếng như Alicante và Benidorm nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn.

Tại vùng biển gần Denia, một hiện tượng vòi rồng trên mặt nước, còn gọi là waterspout, được phát hiện. Cột nước hình thành trên biển và di chuyển giữa khu vực ven bờ, tạo nên cảnh tượng đáng chú ý trong thời tiết xấu.

Ở Orihuela, lực lượng cứu hỏa được điều động sau khi một cây cọ bị sét đánh và bốc cháy.

AEMET cho biết các cơn dông có tính chất cục bộ nhưng cường độ rất mạnh, khiến lượng mưa có thể chênh lệch đáng kể giữa những địa phương nằm gần nhau. Cơ quan này từng ban hành cảnh báo màu cam đối với gió, mưa và dông tại một số khu vực trước khi hạ mức cảnh báo. Hiện cảnh báo màu vàng vẫn được duy trì tại Lorca, Cartagena và San Javier.

Đợt thời tiết cực đoan mới xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ việc thương tâm liên quan đến mưa lũ tại Tây Ban Nha. Một người đàn ông Anh được xác nhận thiệt mạng trong trận lũ quét tại thị trấn Olivella, cách Barcelona khoảng 32 km.

Theo nhà chức trách, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể người đàn ông cách chiếc ô tô của ông khoảng 460 m. Chiếc xe được cho là đã bị dòng nước cuốn trôi trong thời điểm lũ quét xảy ra.

Trước đó, mưa lớn cũng gây gián đoạn hoạt động đi lại tại Catalonia và Valencia. Một số chuyến bay bị hủy, trong khi nhiều tuyến đường bị ngập.

Nhà chức trách Tây Ban Nha đồng thời cảnh báo một số điểm du lịch nổi tiếng khác như Benidorm, Ibiza và Magaluf có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu trong những ngày tới. Thủ tướng Pedro Sánchez cảnh báo về những tình huống phức tạp do thời tiết và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thận trọng khi di chuyển.

Đợt mưa lũ diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha vừa trải qua mùa hè được mô tả là nóng nhất trong lịch sử quan trắc của nước này. Trong mùa hè, nhiều khu vực trên cả nước cũng phải đối mặt với các vụ cháy rừng, gây thiệt hại lớn và buộc người dân tại một số địa phương phải sơ tán.