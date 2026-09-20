Trong 3 ngày phát hiện 741 trường hợp vi phạm trên Quốc lộ 1A

Các tổ công tác của Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan tập trung kiểm soát những hành vi dễ dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện, đi sai làn, chuyển làn không đúng quy định,...

CSGT kiểm soát trên Quốc lộ 1A.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, trong 3 ngày tăng cường tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A (từ 15h ngày 16 đến 15h ngày 19/9), lực lượng CSGT phát hiện 741 trường hợp vi phạm, lập biên bản trường hợp, tạm giữ 87 phương tiện, ghi nhận 222 trường hợp phạt nguội; số tiền phạt dự kiến hơn 2,4 tỷ đồng.

CSGT lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm.

Riêng từ 15h ngày 18 đến 15h ngày 19/9, lực lượng CSGT phát hiện 284 trường hợp vi phạm, lập biên bản 188 trường hợp, tạm giữ 16 phương tiện và ghi nhận 115 trường hợp phạt nguội; số tiền phạt dự kiến hơn 782 triệu đồng.

CSGT kiểm tra gầm xe khách, phát hiện 2 xe mô tô liên quan vụ trộm cắp.

Còn khoảng 17h40 ngày 18/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km1834+200, phường Dầu Giây, Tổ công tác Trạm CSGT Suối Tre phối hợp với Cục CSGT tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 17F-000.xx do tài xế N.T. T. (52 tuổi, ngụ TP Bắc Ninh) điều khiển.

Xe khách chở xe mô tô trên khoang hành khách.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe đang vận chuyển 15 xe mô tô. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thông tin, xác minh nguồn gốc, xuất xứ của số phương tiện. Xác minh sơ bộ, lực lượng chức năng xác định trong số 15 xe mô tô có 2 xe mang biển số 20AD-047.xx và 79AA-706.xx liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an tạm giữ xe khách cùng 15 xe mô tô để xác minh, làm rõ.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc ban đầu và bàn giao xe ô tô khách cùng 15 xe mô tô cho Công an phường Dầu Giây để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số phương tiện, việc vận chuyển và các nội dung liên quan đến 2 xe được xác định có liên quan vụ trộm cắp tài sản.