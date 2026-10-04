Lời ru thân cò

Từ “thiên đường mây” quen thuộc với những người mê trekking, Tà Xùa đang trở thành điểm đến được chú ý trên bản đồ du lịch khu vực sau khi giành danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026”.