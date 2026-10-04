Lời ru thân cò
ĐNCT - Thân cò lặn lội bờ tre Dầm mưa cõng nắng đi về nơi nao ầu ơi câu hát thưở nào Lắng sâu lòng mẹ ngọt ngào lời ru
Sớm chiều mò tép bắt cua
Chân bùn ruộng trũng cay chua ngọt bùi
Lớn lên từ củ sắn lùi
Từ mớ tép vụn, từ nồi cơm khê
Thân cò ướt mảnh chiếu mê
Nhường con chỗ ráo giấc quê ngọt lành
Có manh áo rách mỏng manh
Trao con hơi ấm, phong phanh thân gầy
Đi qua bao tháng bao ngày
Cò con khôn lớn sải bay phương trời
Thân già cò mẹ à ơi
Lời ru bao nỗi đầy vơi nhọc nhằn
Đường đời mỏi cánh chồn chân
Cò về bên mẹ nghe thầm lời ru.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/loi-ru-than-co-3354069.html