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Lời ru thân cò

ĐNCT - Thân cò lặn lội bờ tre Dầm mưa cõng nắng đi về nơi nao ầu ơi câu hát thưở nào Lắng sâu lòng mẹ ngọt ngào lời ru

Báo Đà Nẵng
Gốc

Sớm chiều mò tép bắt cua
Chân bùn ruộng trũng cay chua ngọt bùi
Lớn lên từ củ sắn lùi
Từ mớ tép vụn, từ nồi cơm khê

Thân cò ướt mảnh chiếu mê
Nhường con chỗ ráo giấc quê ngọt lành
Có manh áo rách mỏng manh
Trao con hơi ấm, phong phanh thân gầy

Đi qua bao tháng bao ngày
Cò con khôn lớn sải bay phương trời
Thân già cò mẹ à ơi
Lời ru bao nỗi đầy vơi nhọc nhằn

Đường đời mỏi cánh chồn chân
Cò về bên mẹ nghe thầm lời ru.

NGUYỄN HÀ HẢI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/loi-ru-than-co-3354069.html