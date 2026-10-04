Xếp hàng từ 4h sáng chờ 'săn mây' ở Ba Vì

Mỹ Lan (24 tuổi, Hà Nội) đến Vườn quốc gia Ba Vì sáng 3/10 sau khi thấy hình ảnh biển mây ngoạn mục tại đây được đăng tải trên mạng xã hội.

“Năm ngoái tôi cũng lên Ba Vì 'săn mây' và ngắm hoa dã quỳ nhưng chỉ gặp hoa. Năm nay thấy biển mây xuất hiện liên tục, tôi nghĩ cơ hội cao hơn nên tranh thủ cuối tuần đến đây một chuyến”, Lan kể.

Nữ du khách may mắn ngắm biển mây bồng bềnh vào sáng 3/10. Tuy nhiên, để lên được điểm ngắm mây, cô phải chờ khá lâu tại khu vực bán vé do lượng người đến từ sáng sớm rất đông.

“Nhiều người cũng đến đây từ khoảng 5h giống tôi nên khu vực cổng khá đông, phải xếp hàng chờ mua vé”, Lan nói.

Khung cảnh du khách chờ mua vé vào cổng VQG Ba Vì lúc khoảng 5h ngày 3/10 được Quỳnh ghi lại.

Cũng có mặt tại cổng Vườn quốc gia Ba Vì sáng 3/10, Nguyễn Như Quỳnh (38 tuổi) chứng kiến và ghi lại cảnh đông nghịt người chờ mua vé.

“Lúc ấy khoảng gần 6h sáng. Tôi khá bất ngờ khi thấy rất nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để chờ vào vườn, tranh thủ ngắm mây và bình minh”, cô kể.

Theo Quỳnh, một số du khách đã đến từ khoảng 4h, trong khi quầy vé bắt đầu mở cửa lúc 5h. Việc có mặt sớm giúp họ lên các điểm cao đúng thời điểm bình minh, khi biển mây thường đẹp nhất.

Quỳnh nhận định lượng khách cuối tuần này đông hơn cùng kỳ năm ngoái. Những ngày gần đây, hình ảnh biển mây Ba Vì xuất hiện dày đặc trên báo chí và mạng xã hội khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, tranh thủ tìm đến.

Là người Mường, sinh sống cách cổng Vườn quốc gia Ba Vì hơn 2 km, Quỳnh cùng gia đình kinh doanh một homestay nhỏ phục vụ du khách. Theo cô, tháng 10 chưa phải cao điểm du lịch tại khu vực này. Khách lưu trú chủ yếu tập trung vào cuối tuần, lượng đặt phòng thường tăng rõ hơn khi bước vào mùa hoa dã quỳ đầu tháng 11.

Biển mây bồng bềnh quan sát được tại Vườn quốc gia Ba Vì sáng 1/10.

Khoảng một tuần trở lại đây, Ba Vì gần như ngày nào cũng xuất hiện biển mây, điều Quỳnh cho là khá hiếm trong năm nay. Trong đó, biển mây ngày 1/10 được đánh giá là ngoạn mục nhất trong đợt này.

“Lần nào nhìn cũng thấy choáng ngợp, có lúc đẹp đến ngơ ngẩn. Tôi sống ở đây lâu rồi nhưng vẫn bất ngờ vì quê mình có những khoảnh khắc hùng vĩ như vậy”, cô chia sẻ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, cho biết lượng khách những ngày gần đây tăng đáng kể khi biển mây xuất hiện liên tục.

Riêng các ngày cuối tuần, Vườn quốc gia Ba Vì đón khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều du khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác. Không ít người di chuyển từ đêm, có mặt từ 3-4h để xếp hàng mua vé, chờ ngắm mây lúc bình minh.

Giám đốc VQG Ba Vì xác nhận biển mây tại Ba Vì đã xuất hiện liên tục trong khoảng một tuần qua.

Theo ông Thế, biển mây đã xuất hiện khá liên tục trong khoảng một tuần trở lại đây. Hiện tượng này thường hình thành vào giai đoạn giao mùa cuối thu, đầu đông, khi các đợt gió mùa Đông Bắc đưa khối không khí ẩm về khu vực Ba Vì. Gặp địa hình núi cao, hơi ẩm ngưng tụ và tạo thành những lớp mây dày.

Về kinh nghiệm "săn mây", Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì khuyến cáo du khách nên theo dõi kỹ dự báo thời tiết, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa. Khi có gió mùa Đông Bắc tràn về, khả năng xuất hiện biển mây tại Ba Vì thường cao hơn.

Thời điểm đẹp nhất là sáng sớm, khi bình minh lên trên lớp mây. Tuy nhiên, theo ông Thế, khoảnh khắc đẹp đôi khi chỉ kéo dài vài phút.

Trước lượng khách tăng cao, ban quản lý đã huy động gần như toàn bộ lực lượng trong những ngày đông khách để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Sau mùa mây, Ba Vì cũng chuẩn bị bước vào mùa hoa dã quỳ. Theo ông Thế, hoa hiện đã bắt đầu ra nụ và dự kiến nở rộ vào đầu tháng 11.

Quỳnh Trang