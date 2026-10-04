Hà Nội khẳng định vị thế thành phố Vì hòa bình qua Lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu'

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 người đến từ 18 quốc gia

Sự kiện mang đến không gian giao lưu văn hóa đa dạng, tiếp tục khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố “Vì hòa bình”, giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và hội nhập

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngập tràn không khí lễ hội lung linh, quy tụ hàng vạn người dân và du khách quốc tế tham dự tối 3-10

Không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm biến thành một sân khấu nghệ thuật mở, nơi văn hóa truyền thống gặp gỡ nhịp sống đương đại

Bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy năng lượng tại khu vực trung tâm Thủ đô trong đêm hội "Sắc màu năm châu"

Biển người đổ về không gian di sản Hồ Gươm để thưởng thức các tiết mục diễu hành và biểu diễn đường phố đặc sắc

Sự kiện nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt thành từ đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Hà Nội

Đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến lễ hội những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và lộng lẫy từ khắp năm châu

Các nghệ sĩ quốc tế tự hào khoác lên mình trang phục dân tộc, đại diện cho bản sắc độc đáo của 18 quốc gia tham dự

Sắc màu văn hóa phương Tây và phương Đông hòa quyện trên từng góc phố quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Những nụ cười rạng rỡ của bạn bè quốc tế khi tham gia diễu hành trong vòng tay chào đón của người dân Hà Nội

Cả tuyến đường quanh Hồ Gươm rực rỡ sắc màu, ghi dấu hành trình giao lưu văn hóa cởi mở và giàu nghệ thuật

Nghệ thuật đường phố trở thành cây cầu kết nối cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Thủ đô

Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Những hoạt động từng bước tạo nên những không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi, thường xuyên đối với nhân dân Thủ đô và du khách

Bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy năng lượng tại khu vực trung tâm Thủ đô trong đêm hội "Sắc màu năm châu"

Không khí rộn ràng của đoàn diễu hành khi tiến về khu vực sân khấu chính tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Các nghệ sĩ, người mẫu và nghệ nhân cùng hòa vào dòng người diễu hành, tạo nên nhịp điệu sinh động cho tuyến phố

Cả tuyến đường quanh Hồ Gươm rực rỡ sắc màu, ghi dấu hành trình giao lưu văn hóa cởi mở và giàu nghệ thuật

Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả hoàn toàn bị xóa bỏ khi du khách trực tiếp hòa nhịp vào các điệu múa đường phố

Du khách nước ngoài hào hứng hòa mình vào giai điệu âm nhạc và các vũ điệu sôi động ngay trên lòng đường

Những cái nắm tay, nụ cười kết nối người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế không cần đến ranh giới ngôn ngữ

Nhiều gia đình nhiều thế hệ tại Hà Nội cùng nhau dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại lễ hội

Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" để lại dấu ấn đậm nét về một Hà Nội an toàn, thân thiện, cởi mở và chủ động hội nhập