Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh

Hệ thống hóa giá trị di sản Tuệ Tĩnh

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, thành phố sẽ tổ chức điền dã, điều tra, khảo sát và sưu tầm tư liệu, tài liệu, công trình nghiên cứu về Tuệ Tĩnh. Các đơn vị liên quan đồng thời lập thư mục tư liệu, dịch các tài liệu chữ cổ và tài liệu bằng tiếng nước ngoài nếu có.

Chùa Giám nơi thờ Danh y Tuệ Tĩnh. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Một nội dung được chú trọng là thống kê các địa danh, đường phố, công trình, trường học, cơ sở y tế, di tích, chùa có vườn thuốc và cơ sở khám, chữa bệnh mang tên hoặc có liên quan đến Tuệ Tĩnh. Đây là cơ sở để bổ sung tư liệu về sự hiện diện và ảnh hưởng của danh y trong đời sống văn hóa, y học hiện nay.

Trong năm 2027, công tác nghiên cứu tập trung đánh giá những đóng góp và ảnh hưởng của Tuệ Tĩnh trên các lĩnh vực y học, Phật giáo, văn học và văn hóa; đồng thời nghiên cứu tầm ảnh hưởng của ông ở khu vực và quốc tế.

Dự kiến tháng 5/2027, Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tuệ Tĩnh - Thân thế, sự nghiệp và giá trị di sản”. Đến tháng 10/2027, thành phố tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tuệ Tĩnh - Giá trị di sản, tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế”.

Trên cơ sở hệ thống tư liệu và kết quả các hội thảo, khung hồ sơ bước 1 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2027. Từ tháng 1 đến tháng 3/2028, thành phố lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu kèm theo như phim, video, album ảnh.

Hoàn thiện hồ sơ theo lộ trình UNESCO

Theo kế hoạch, từ tháng 4 đến tháng 6/2028, UBND thành phố sẽ gửi hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Sau đó, hồ sơ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh.

Hồ sơ được dịch sang tiếng Anh và dự kiến nộp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vào tháng 9/2028. Trong năm 2029, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO vận động ít nhất hai nước ủng hộ hồ sơ. Dự kiến trước ngày 15/1/2029, hồ sơ ứng viên được trình Ban Chấp hành UNESCO tại Paris.

Hải Phòng dự kiến thành lập đoàn vận động sang Paris vào tháng 3/2029 và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO trước tháng 10/2029, nếu có.

Nếu được UNESCO đồng thuận, Hải Phòng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh vào năm 2030.

Tuệ Tĩnh được biết đến là một trong những danh y có đóng góp quan trọng đối với quá trình hình thành và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, đặc biệt trong việc nghiên cứu, sử dụng thuốc Nam và đúc kết kinh nghiệm chữa bệnh. Những trước tác và tư tưởng của ông để lại giá trị về y học, văn hóa và lịch sử, tiếp tục được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy.

Việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh không chỉ hướng tới sự kiện năm 2030 mà còn là quá trình sưu tầm, kiểm chứng và hệ thống hóa các tư liệu, giá trị di sản gắn với danh y.

Qua đó, Hải Phòng có thêm cơ sở để bảo tồn, phát huy di sản Tuệ Tĩnh và giới thiệu những đóng góp của y học cổ truyền Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.