Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng: Khi sân khấu mở ra hành trình trưởng thành của người trẻ

Ngày 3.10, tại Bảo tàng Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng” năm 2026, với sự tham gia của 40 thí sinh.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026).

Vòng bán kết cuộc thi “Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng” năm 2026 diễn ra tại Bảo tàng Hải Phòng

Tại vòng bán kết, các thí sinh trình diễn 3 bộ sưu tập: Áo dài “Họa khúc di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân, vest nam “Khúc giao mùa” của thương hiệu Amonte Việt Nam và thời trang công sở “Interference” của nhà thiết kế An ST.

Việc lựa chọn Bảo tàng Hải Phòng làm không gian tổ chức vòng bán kết tạo điểm nhấn cho chương trình, góp phần kết nối giá trị được gìn giữ từ quá khứ với sức sáng tạo của hiện tại.

Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn được thế hệ trẻ tiếp nhận, làm mới và lan tỏa bằng cách thể hiện riêng.

Các thí sinh trình diễn những thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống

Ý nghĩa của cuộc thi không chỉ được đo bằng những bước trình diễn hay danh hiệu được trao. “Thanh lịch” còn thể hiện trong cách ứng xử, giao tiếp, thái độ với cộng đồng và sự trân trọng những giá trị văn hóa; vẻ ngoài chỉ là một phần dễ nhận thấy.

Sân chơi này sẽ trở thành dịp để thanh niên học cách thể hiện bản thân, làm việc cùng người khác và đón nhận góp ý.

Mùa tổ chức đầu tiên năm 2025 cho thấy cuộc thi có thể nối hoạt động trên sân khấu với những việc làm cụ thể. Các thí sinh từng tham gia hoạt động xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và hưởng ứng phong trào vì một Hải Phòng xanh, văn minh, thân thiện.

Đó là hướng đi giúp danh hiệu và sức lan tỏa của người trẻ gắn với lợi ích của cộng đồng, thay vì khép lại khi cuộc thi kết thúc.

Các thí sinh nam trình diễn trang phục tại vòng bán kết cuộc thi “Nét đẹp thanh lịch Hải Phòng” năm 2026

Sau vòng bán kết, 40 thí sinh tiếp tục tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng để chuẩn bị cho vòng chung kết.

Đêm chung kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 10.10.2026.