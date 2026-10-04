Gừng mua về nhanh héo? Bỏ túi mẹo bảo quản giúp gừng tươi lâu, giữ vị thơm cay

Chọn gừng tươi ngon

Để giúp gừng tươi lâu, điều đầu tiên bạn cần làm đó là chọn được những củ gừng ngon, cầm lên thấy chắc tay, cứng, không có dấu hiệu bị nấm mốc hoặc mùi lạ. Nếu mua gừng về nhưng chưa cần sử dụng ngay, bạn không nên gọt hết vỏ vì điều này sẽ khiến gừng nhanh bị héo.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

Một trong những cách bảo quản gừng phổ biến nhất đó là để gừng trong tủ lạnh. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho gừng còn nguyên vỏ vào túi zip hoặc hộp đựng thực phẩm, đậy kín nắp rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản. Gừng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng lên tới 2 - 3 tuần.

Để gừng vào ngăn mát tủ lạnh là phương pháp bảo quản phổ biến nhất. Ảnh minh họa

Trong quá trình bảo quản, bạn nên kiểm tra định kỳ, nếu thấy hộp đựng bị đọng nước bạn hãy lau khô dụng cụ và gừng trước khi bảo quản trở lại.

Cấp đông nếu cần bảo quản lâu hơn

Nếu cần bảo quản gừng lâu hơn, bạn có thể áp dụng phương pháp cấp đông. Để bảo quản gừng trong ngăn đá, trước tiên bạn hãy gọt vỏ, rửa sạch rồi để ráo nước. Tiếp đó, bạn hãy cho gừng vào túi zip hoặc hộp kín rồi đặt vào ngăn đá để bảo quản. Bạn có thể bọc gừng bằng một lớp giấy khô trước khi cho vào túi zip hoặc hộp để tăng hiệu quả bảo quản. Ngoài ra, bạn có thể ghi ngày bảo quản ở bên ngoài túi, hộp để tiện theo dõi.

Bảo quản bằng cách xay nhỏ

Bạn cũng có thể xay nhỏ gừng để bảo quản. Ảnh minh họa

Nếu thường dùng gừng để ướp thịt, kho cá hoặc làm nước sốt, bạn có thể xay nhỏ rồi cấp đông. Trước khi xay, bạn hãy cạo vỏ, rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ. Sau khi xay, chia gừng vào khay có các ô nhỏ, mỗi ô tương ứng với một lượng dùng cho một lần nấu rồi cho vào ngăn đá để cấp đông. Khi cấp đông xong, bạn hãy lấy gừng ra, cho vào túi hoặc hộp kín và ghi rõ ngày bảo quản rồi cho vào ngăn đá.

Việc chia gừng xay thành các phần nhỏ sẽ giúp bạn thuận tiện hơn khi sử dụng cũng như lấy đúng số lượng cần dùng.

Sấy khô để dùng dần

Sấy khô cũng là cách bảo quản phù hợp khi bạn mua nhiều gừng. Đối với cách này, bạn hãy rửa sạch gừng, để ráo nước rồi thái gừng thành từng lát mỏng. Tiếp theo, bạn hãy xếp gừng lên khay rồi sấy bằng lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.

Bên cạnh đó, bạn có thể thái gừng thành lát nhỏ rồi sấy khô. Ảnh minh họa

Sau khi sấy xong, bạn hãy để gừng nguội rồi cho vào lọ sạch, khô, đậy kín nắp và đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Khi lấy gừng sấy ra để sử dụng, bạn hãy dùng dụng cụ khô và đóng nắp lại ngay.

Ngoài những cách trên, bạn có thể bảo quản gừng bằng một số cách khác như vùi trong cát, gạo hoặc ngâm gừng với giấm. Tuy nhiên, dù áp dụng phương pháp bảo quản nào, bạn vẫn nên kiểm tra thường xuyên, nếu thấy gừng có dấu hiệu hỏng, bạn nên bỏ chứ không nên sử dụng tiếp.