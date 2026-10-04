Phú Hữu gìn giữ văn hóa sông nước, phát triển du lịch cộng đồng

Người dân tham gia trò chơi gánh rơm vượt chướng ngại vật

Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân trong mùa nước nổi; đồng thời từng bước hình thành và phát triển các hoạt động trải nghiệm đặc trưng, hướng đến xây dựng sản phẩm “du lịch sinh thái mùa nước nổi” của xã Phú Hữu.

Với chủ đề “Trải nghiệm mùa nước nổi”, chương trình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian gắn với đời sống của cư dân vùng sông nước. Người dân địa phương và du khách được tham gia, cổ vũ các trò chơi như đua thuyền tự chế, động cơ dây thun; gánh rơm vượt chướng ngại vật và đi cầu khỉ.

Không khí lễ hội càng trở nên sôi động với các trò chơi bắt lươn trong quầng, gánh nước đổ vào phuy. Chuỗi hoạt động khép lại bằng chương trình giao lưu văn nghệ tổng hợp, tạo không gian vui tươi, gắn kết cộng đồng. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia, cổ vũ, qua đó góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Phú Hữu trong mùa nước nổi.

Người dân trải nghiệm trò chơi đi cầu khỉ

Ông Võ Văn Dừa, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch mùa nước nổi xã năm 2026, cho biết: Lễ hội năm nay được xây dựng thành 3 chương trình chính, mỗi chương trình gắn với một chủ đề riêng, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm sông nước phong phú.

Theo ông Võ Văn Dừa, điểm đáng chú ý của lễ hội là các hoạt động không chỉ mang tính thi đấu, trình diễn mà còn tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm môi trường sông nước, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương trong mùa nước nổi.

Màn tranh tài đua thuyền tự chế, động cơ dây thun của các đội.

Tại các nội dung thi đấu, ở trò chơi đua thuyền tự chế, động cơ dây thun, giải Nhất thuộc về đội ấp Phú Hiệp; giải Nhì là đội ấp Vĩnh Lợi 1 và giải Ba thuộc về đội ấp Vĩnh Lợi 2.

Ở trò chơi gánh rơm vượt chướng ngại vật, ấp Vĩnh Lợi giành giải Nhất; ấp Phú Hiệp giải Nhì; ấp Vĩnh Phát giải Ba. Các ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hưng và Phú Lợi giành giải Khuyến khích.

Đối với trò chơi gánh nước đổ vào phuy, giải Nhất thuộc về ấp Vĩnh Lợi; giải Nhì ấp Phú Hòa và giải a ấp Phú Thạnh.

Người dân phấn khích tham gia trò chơi bắt lươn

Đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ trò chơi gánh nước đổ vào phuy

Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, bổ ích cho người dân, Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch mùa nước nổi còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa gắn với môi trường sông nước của địa phương. Những trò chơi dân gian được tái hiện sinh động từ chính đời sống thường ngày giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về nét đặc trưng của quê hương trong mùa nước nổi.

Trao giải trò chơi đua thuyền tự chế, động cơ dây thun cho các đội đạt thành tích cao

Trao giải trò chơi gánh rơm vượt chướng ngại vật cho các vận động viên đạt thành tích cao

Trao giải trò chơi gánh nước đổ vào phuy cho các đơn vị đạt thành tích cao

Thông qua lễ hội, xã Phú Hữu kỳ vọng đưa mùa nước nổi đến gần hơn với nhân dân và du khách. Khi đến với lễ hội, du khách không chỉ tham quan, ngắm cảnh mà còn được trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa, sinh hoạt đặc sắc của vùng đất biên giới Phú Hữu.

Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước tạo dấu ấn riêng cho du lịch mùa nước nổi, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm và góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.