Lời nhắn gửi về thời gian vẫn trôi

Thạc sĩ Nguyễn Lâm Trâm Anh - tác giả bộ ảnh Thiên Di

Chọn ngôn ngữ nhiếp ảnh - ảnh đen trắng chụp bằng điện thoại - để kể câu chuyện về sự dịch đổi, chị Nguyễn Lâm Trâm Anh tâm tình rằng, Đà Lạt vẫn được nhiều người ngợi ca có vẻ đẹp mộng mơ ấy là vì những thoáng hiện bất ngờ của cảnh sắc nơi đây. Những thoáng hiện đó khiến cho Đà Lạt luôn luôn mới - mới trong cách nhìn, mới trong cách cảm nhận, mới trong cách tỏ bày, mới cả trong những khoảnh khắc thực tại đẹp đến ngỡ ngàng. “Tôi để trực giác quyết định khoảnh khắc nào cần ghi và để đời sống tự cất tiếng”, chị Trâm Anh nêu quan điểm chụp ảnh của mình.

Thật vậy, ảnh của chị là những nâng niu bằng trực giác, những thoáng nhìn đầy tính nữ, những rung cảm mềm trước thực tại mới mẻ, không hề thấy vết dấu của sự chủ động tìm kiếm khoảnh khắc nhiếp ảnh. Trâm Anh đặc biệt yêu thích những vệt bóng đổ trên nền vật thể sáng. Bởi chị hiểu rõ, ánh sáng và bóng tối không phải là một tồn tại những đối lập. Thực chất chúng là hai mặt của một tồn tại. Ánh sáng và bóng tối luôn luân chuyển, cái này giúp định hình dáng vẻ (ánh sáng), cái kia làm tăng độ sâu cho vật thể (bóng tối). Trâm Anh đón nhận nó bằng sự rung động nghệ sĩ. Một vệt nắng vương âm thầm trên bức tường vôi, một bóng chim hắt lên nền trời sẫm tối, một khung cửa đổ bóng xuống nền nhà... “Ở đó, bóng đổ không còn hiện hữu như một bản sao của vật thể. Bóng đổ đã trở thành một hình thái tồn tại độc lập với vật thể gốc”, chị chia sẻ.

Kể chuyện về sự dịch đổi nhưng ảnh của Trâm Anh tuyệt nhiên không có dấu vết nỗi buồn. Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, chị đã biến những hiện hữu ngắn ngủi thành lời mời gọi chân thành hãy chậm lại và quan sát để thấy mọi sự vật trên đời đều không ngừng biến đổi. Sự hiện hữu - dẫu là thoáng chốc như vệt nắng đổ bóng trên bức tường - cũng đủ lý do để được trân trọng. “Bởi trong thời khắc hiện hữu ấy, nó đã mang một hình hài trọn vẹn. Tự do và đẹp đẽ”, Trâm Anh cho biết. Một điểm đặc biệt nữa ở ảnh của Trâm Anh đó là sự vắng bóng con người. Nói đúng hơn, nhân vật người trong ảnh của chị không xuất hiện trực diện. Trâm Anh để cho nhân vật người hiển lộ theo một cách riêng, qua những dấu vết mà con người đã gửi lại trong đời sống: một chiếc áo sơ mi, một bộ bàn ghế cũ, một chiếc xe đạp cũ, bậc cầu thang nhà... Bằng cách ấy, chị gián tiếp cho nhân vật người xuất hiện trong tác phẩm ảnh của mình - hơi ấm mà con người đã gửi lại trong những nơi chốn thân quen. Nhờ đó, câu chuyện về sự dịch đổi mà Trâm Anh kể cũng thêm phần sâu sắc.

Nếu chúng ta biết chậm lại trong từng ánh nhìn, đủ sâu trong quan sát, đủ nhạy cảm trước sự đổi thay, chúng ta hoàn toàn có thể chạm vào phần đẹp nhất của những khoảnh khắc mong manh. Thời gian vẫn trôi và điều duy nhất chúng ta có thể làm là hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc sống. Đó cũng là thông điệp Trâm Anh nhắn gửi công chúng nhiếp ảnh qua bộ ảnh Thiên Di của mình, rằng chính vì hữu hạn nên mỗi khoảnh khắc hiện hữu quý giá vô cùng.