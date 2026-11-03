Biến mo cau thành sản phẩm độc đáo

Du khách xem các sản phẩm làm từ mo cau tại phòng trưng bày của chị Võ Thị Thu Thôi.

Độc đáo sản phẩm từ mo cau

Trong phòng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở làng cổ Lộc Yên, chị Võ Thị Thu Thôi (48 tuổi) nhiệt tình giới thiệu từng món đồ được làm từ mo cau với khách tham quan. Từ giỏ xách, hộp đựng đồ trang điểm đến quạt, mũ, nón, rổ rá và những bình hoa sen, mỗi sản phẩm đều mang nét riêng nhờ bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của người thợ. Đặc biệt, những bình hoa sen làm từ mo cau thu hút sự chú ý bởi hình dáng mềm mại, màu sắc tự nhiên, tạo cảm giác như những bức tranh được tạo hình từ chất liệu mộc mạc. Những chiếc giỏ xách với hoa văn trang trí bằng vỏ cau bổ nhỏ cũng cho thấy khả năng biến tấu linh hoạt của loại nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Cầm chiếc giỏ xách giới thiệu với khách, chị Thôi cho biết để hoàn thiện một sản phẩm phải mất hơn một ngày. Giỏ có giá khoảng 300.000-400.000 đồng, tùy kích thước và độ cầu kỳ của hoa văn. Trong khi đó, những chiếc hộp đa năng có giá từ 100.000-300.000 đồng, thời gian hoàn thành ngắn hơn. Các sản phẩm như mũ, nón hay bình hoa sen đòi hỏi nhiều công đoạn, sự kiên trì và tỉ mỉ của người làm. Cơ duyên đến với nghề của chị Thôi bắt đầu khá tình cờ. Từ những lần thử nghiệm với mo cau, chị Thôi làm được chiếc hộp rồi đến chiếc giỏ đầu tiên. Nhận thấy chất liệu này có thể tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, chị tiếp tục mày mò, cải tiến mẫu mã và giới thiệu đến khách hàng. Khi tìm được một số đầu mối tiêu thụ, chị hướng dẫn thêm cho chị em trong làng cùng làm để tăng thu nhập. Năm 2023, trước nhu cầu ngày càng tăng và sản phẩm ngày càng đa dạng, chị cùng một số phụ nữ địa phương thành lập hợp tác xã chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ mo cau. Đến nay, hợp tác xã có 20 thành viên chính thức, đồng thời liên kết với người dân trong vùng để mở rộng sản xuất. Mỗi tháng, đơn vị thường nhận các đơn hàng khoảng 200-500 sản phẩm, tùy mẫu mã và khả năng đáp ứng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các thiếu nữ trình diễn trang phục từ sản phẩm mo cau tại Làng cổ Lộc Yên.

Gắn nghề thủ công với du lịch làng cổ

Không dừng lại ở các mặt hàng thủ công mỹ nghệ thông dụng, mo cau còn được thử nghiệm trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật. Mới đây, trong khuôn khổ Lễ hội Làng cổ Lộc Yên, chương trình "Ngày hội Sáng tạo mo cau và Kết nối phát triển du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình" đã giới thiệu nhiều bộ trang phục được thiết kế từ chất liệu này, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Các thiết kế kết hợp chất liệu mo cau với những kiểu trang phục như áo bà ba, áo dài và trang phục truyền thống mang bản sắc của người Cor, cùng các phụ kiện được tạo tác thủ công. Việc đưa mo cau vào thời trang và nghệ thuật đương đại cho thấy tiềm năng sáng tạo của chất liệu bản địa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh làng cổ Lộc Yên theo cách mới mẻ.

Ông Dương Đức Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết, nghề thủ công mỹ nghệ từ mo cau là hướng phát triển có thể kết hợp với du lịch làng cổ Lộc Yên. Hoạt động này vừa tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. "Địa phương đang kết hợp quảng bá sản phẩm đan lát từ mo cau tại các lễ hội, sự kiện văn hóa nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Về lâu dài, xã hướng đến tổ chức cho du khách trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm sản phẩm, qua đó tăng tính tương tác và tạo thêm giá trị cho hành trình khám phá làng cổ"- ông Lin chia sẻ.