Một địa phương Việt Nam sắp đón 3 đám cưới tỷ phú Ấn Độ, từng có gia đình đưa 500 nhân viên sang phục vụ

Sắp đón 3 siêu đám cưới, có hôn lễ quy tụ khoảng 1.600 khách mời

Không phải Dubai hay Maldives, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến được nhiều gia đình giàu có tại Ấn Độ lựa chọn để tổ chức ngày trọng đại. Với cảnh quan nổi tiếng của vịnh Hạ Long cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, địa phương này ngày càng thu hút những đám cưới có quy mô hàng trăm đến hàng nghìn người.

Ngày 1/11, Báo Quảng Ninh dẫn nguồn thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, địa phương dự kiến đón thêm 3 đám cưới của các gia đình tỷ phú Ấn Độ. Các sự kiện được lên kế hoạch tổ chức tại InterContinental Halong Bay Resort và FLC Grand Hotel Hạ Long, hai cơ sở lưu trú cao cấp tại địa phương.

Đáng chú ý, mỗi đám cưới dự kiến có trên 1.000 khách tham dự, bao gồm người thân hai bên gia đình, bạn bè và các doanh nhân. Trong đó, một hôn lễ có quy mô khoảng 1.600 người.

Quảng Ninh đang là điểm đến của nhiều tỷ phú Ấn Độ - Ảnh: Báo Văn hoá

Để phục vụ những sự kiện lớn như vậy, công tác chuẩn bị không chỉ bao gồm phòng nghỉ, tiệc cưới mà còn liên quan đến ẩm thực, trang trí, biểu diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động hậu cần khác.

Thực tế, Quảng Ninh không phải lần đầu được giới thượng lưu Ấn Độ lựa chọn. Theo Báo Quảng Ninh, tính đến đầu tháng 11/2026, địa phương đã đón khoảng 10 đám cưới quy mô lớn của các gia đình tỷ phú nước này. Riêng trong tháng 2 và tháng 3/2026, đã có 6 hôn lễ được tổ chức.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là đám cưới của doanh nhân Ấn Độ Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg, diễn ra từ ngày 16 đến 18/2/2024 tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

Hôn lễ kéo dài 3 ngày, quy tụ khoảng 600 khách mời, trong đó có nhiều doanh nhân và khách mời có vị thế tại Ấn Độ cũng như khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, gia đình chú rể còn đưa khoảng 500 nhân viên từ Ấn Độ sang Việt Nam để phục vụ đám cưới.

Ngoài ra, các ca sĩ, nhạc công và vũ công cũng được mời từ Ấn Độ sang biểu diễn. Không gian tiệc cưới được thiết kế theo yêu cầu riêng, kết hợp những yếu tố văn hóa truyền thống của quốc gia Nam Á.

Đám cưới của tỷ phú Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg tại Vinpearl Resort and Spa Hạ Long có khoảng 600 khách mời. Đây là đám cưới có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Vinpearl Resort and Spa Hạ Long - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Từng có đám cưới trị giá gần 80 tỷ đồng, tổ chức tiệc trong hang động và trên du thuyền

Đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục gây chú ý khi đón nhiều hôn lễ xa hoa của các gia đình giàu có đến từ Ấn Độ.

Trong đó, đám cưới của cặp đôi Manisha và Karik diễn ra vào đầu tháng 2/2026 tại một khu nghỉ dưỡng bên vịnh Hạ Long, với hơn 500 khách mời tham dự.

Để phục vụ sự kiện, hai gia đình đã đưa nhạc công, vũ công, đầu bếp cùng nhiều nguyên liệu chế biến món ăn từ Ấn Độ sang Việt Nam. Một số khách mời còn di chuyển bằng chuyến bay thuê riêng.

Tổng kinh phí tổ chức đám cưới được ước tính khoảng 3 triệu USD, tương đương 78,5 tỷ đồng, bao gồm chi phí đi lại, trang trí, ẩm thực và các hoạt động phục vụ hôn lễ.

Một đám cưới khác diễn ra từ ngày 9 đến 13/2/2026 cũng gây ấn tượng khi lựa chọn tới 3 không gian tổ chức khác nhau.

Khoảng 400 khách mời đã tham gia các hoạt động tại hang Ngọc Rồng ở phường Cẩm Phả, trên du thuyền Ambassador giữa vịnh Hạ Long và tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long.

Khung cảnh đám cưới của một tỷ phú Ấn Độ tại Quảng Ninh - Ảnh: Báo Văn hoá

Đặc biệt, buổi tiệc trong hang Ngọc Rồng được kết hợp các tiết mục nghệ thuật với công nghệ trình chiếu 3D mapping, tạo nên không gian độc đáo. Gia đình chú rể được cho là đã trực tiếp khảo sát địa điểm 3 lần trước khi quyết định lựa chọn.

Việc những gia đình tỷ phú Ấn Độ liên tiếp tổ chức đám cưới tại Quảng Ninh cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương đối với phân khúc du lịch cưới cao cấp.

Vịnh Hạ Long sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc biệt với hàng nghìn đảo đá, hang động và mặt biển rộng lớn. Bên cạnh đó, hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp và du thuyền tạo điều kiện để các gia đình tổ chức nhiều hoạt động trong cùng một sự kiện.

Thay vì chỉ tổ chức tiệc cưới tại khách sạn, các cặp đôi có thể kết hợp nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật, tiệc ngoài trời và hành trình tham quan vịnh trong nhiều ngày.

Không chỉ thu hút các đám cưới xa hoa, Quảng Ninh còn được các nhà làm phim Ấn Độ quan tâm. Từ ngày 12 đến 14/1/2026, đoàn phim Bollywood với gần 100 thành viên đã ghi hình bộ phim Silaa tại vịnh Hạ Long và một số địa điểm trên đảo Tuần Châu.

Theo số liệu được Báo Quảng Ninh công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách Ấn Độ. Đây được xem là thị trường tiềm năng để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cưới và du lịch sự kiện.

Việc chuẩn bị đón thêm 3 đám cưới với hàng nghìn khách mời trong những tháng cuối năm tiếp tục mở ra cơ hội cho ngành dịch vụ, lưu trú và tổ chức sự kiện tại Quảng Ninh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam tới du khách quốc tế.