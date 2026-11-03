Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân đặt vòng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-lao-va-phu-nhan-dat-vong-hoa-tuong-niem-anh-hung-liet-sy-va-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-post1145792.vnp