30.000 khán giả bùng nổ cùng Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng'

Được tổ chức theo hình thức Concert ngoài trời, “Thái Nguyên bừng sáng” diễn ra tại sân vận động tỉnh, quy tụ hơn 30.000 khán giả, tạo nên một không gian âm nhạc cộng đồng có sức lan tỏa rộng. Chương trình mở cửa tự do, có phương án kiểm soát an ninh qua ba vòng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham dự. Hình thức này góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo điều kiện để người dân và du khách cùng hòa mình vào sự kiện văn hóa của địa phương.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ đình đám trong làng nhạc Việt như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền cùng hai ban nhạc Ngũ Cung và ban nhạc Người Lính, chương trình kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc, từ những ca khúc giàu tinh thần Cách mạng, các bản nhạc trẻ được yêu thích đến những giai điệu Rock mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Điểm đáng chú ý của Concert là cách lựa chọn âm nhạc để kết nối những thế hệ khán giả khác nhau. Theo đó, những ca khúc gắn với lịch sử, truyền thống và tình yêu quê hương được đặt bên cạnh các sáng tác đương đại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa những giá trị đã làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam với tinh thần trẻ trung, năng động của đời sống hôm nay.

Nếu phần âm nhạc mang âm hưởng truyền thống khơi gợi niềm tự hào về lịch sử và con người Việt Nam, thì những màn trình diễn của các nghệ sĩ trẻ lại tạo nên không khí sôi động, gần gũi với khán giả thế hệ mới. Sự xuất hiện của những gương mặt có lượng người hâm mộ đông đảo như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú cũng góp phần làm tăng thêm sức hút cho chương trình.

Đặc biệt, sự góp mặt của Ngũ Cung và ban nhạc Người Lính tạo nên dấu ấn riêng cho một chương trình được định hướng theo tinh thần Rock. Với chất liệu âm nhạc mạnh mẽ, giàu cảm xúc và tính cộng đồng, Rock trở thành ngôn ngữ kết nối khán giả, chuyển tải tinh thần tự hào, khát vọng cống hiến và sức sống của vùng đất Thái Nguyên trong giai đoạn phát triển mới.

Các ca khúc mang âm hưởng dân gian được Ngũ Cung lựa chọn cũng mở ra hướng tiếp cận thú vị khi kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phong cách Rock hiện đại. Đây là cách làm góp phần đưa những giá trị văn hóa quen thuộc đến gần hơn với công chúng trẻ, đồng thời tạo nên bản sắc cho chương trình thay vì chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn giải trí đơn thuần.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ, anh xây dựng chương trình theo cấu trúc gồm phần mở đầu, ba phần nội dung và màn kết, với thời lượng khoảng 120 phút. Xuyên suốt chương trình là thông điệp về hành trình phát triển của Thái Nguyên, từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng đến một địa phương năng động, đang từng bước khẳng định vị thế trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Tên gọi “Thái Nguyên bừng sáng” cũng thể hiện tinh thần chủ đạo đó bởi không chỉ hướng đến việc tôn vinh những giá trị lịch sử, chương trình còn đặt trọng tâm vào sức trẻ, khát vọng vươn lên và khả năng kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật. Trong không gian biểu diễn ngoài trời có quy mô lớn, âm nhạc được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa người dân địa phương, du khách và những người yêu nhạc từ nhiều vùng miền.

Đáng chú ý, Concert được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và gắn với "Festival Trà quốc tế 2026". Bởi vậy, bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình còn mang mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, đặc biệt là văn hóa trà, một trong những giá trị đặc trưng làm nên thương hiệu Thái Nguyên.

Văn hóa trà không chỉ gắn với sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng mà còn phản ánh nếp sống, tập quán và chiều sâu văn hóa của người dân địa phương. Những đồi chè xanh, người làm trà và hành trình gìn giữ, phát triển nghề trà là những hình ảnh góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này. Việc kết nối một sự kiện âm nhạc hiện đại với "Festival Trà quốc tế" vì thế mở ra cách quảng bá đa dạng hơn, đưa hình ảnh Thái Nguyên đến với công chúng thông qua cả những giá trị truyền thống lẫn hoạt động văn hóa đương đại.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch sự kiện, những chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Thái Nguyên bừng sáng” đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, việc lựa chọn hình thức vào cửa tự do có kiểm soát giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật, tạo không gian để đông đảo công chúng cùng tham gia và chia sẻ trải nghiệm.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc Rock, các nghệ sĩ được công chúng yêu thích và thông điệp tôn vinh bản sắc địa phương, “Thái Nguyên bừng sáng” không chỉ là một điểm hẹn âm nhạc mà còn là hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh một Thái Nguyên giàu truyền thống, năng động và hướng tới tương lai.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: