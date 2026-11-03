Miệt mài vẽ tranh làm đẹp quê hương

Ở tuổi 83 cụ Trần Phúc Hải, ngõ Tổ, thôn Yên Sở 4, xã Dương Hòa vẫn miệt mài với những bức bích họa làm đẹp làng quê. Ảnh: NM

Dùng đam mê để cống hiến cho cộng đồng

Buổi sáng ở thôn Yên Sở 4, trên những bức tường vốn đơn điệu dọc các tuyến đường làng, những bức tranh nhiều màu sắc đang dần hiện lên. Có bức khắc họa phong cảnh làng quê thanh bình, có bức truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Người miệt mài với từng nét cọ ấy là cụ Trần Phúc Hải, năm nay đã 83 tuổi.

Không có thù lao, cũng chẳng đặt nặng chuyện được ghi nhận, cụ Hải đến với công việc vẽ bích họa đơn giản bởi mong muốn góp một phần công sức làm đẹp quê hương. Từ năm 2021, khi địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, cụ bắt đầu tham gia vẽ tranh trên những bức tường ở khu vực trung tâm xã, gần chợ. Những nét vẽ ban đầu dần mở rộng ra nhiều tuyến đường, ngõ xóm, tạo nên những không gian sinh động, gần gũi.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành họa sĩ không chuyên của làng, cụ Hải từng có nhiều năm công tác trong quân đội. Nhập ngũ năm 1962, đến năm 1987, cụ trở về địa phương và được Đảng ủy, UBND giao đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Văn hóa - Thông tin. Đến năm 2008, cụ nghỉ công tác chuyên trách nhưng vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, từ sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi đến xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ các hội thi.

Niềm đam mê hội họa của cụ bắt nguồn từ những năm tháng trong quân ngũ. Tại đây, cụ từng được học hội họa, điêu khắc, thiết kế xây dựng, thiết kế sân khấu... Những kiến thức tích lũy qua quá trình công tác trở thành vốn quý để cụ tiếp tục đóng góp cho quê hương khi tuổi đã cao.

Cụ Trần Phúc Hải thực hiện các tác phẩm bích họa. Ảnh: NM

Cụ Hải chia sẻ, khi địa phương phát động phong trào xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, cụ nhận thấy mình không còn đủ sức khỏe để tham gia những phần việc nặng nhọc như trước. Tuy nhiên, với khả năng hội họa đã được học tập, rèn luyện, cụ vẫn có thể làm được điều gì đó có ích. Vậy là cụ chọn cách cầm bút, dùng những kiến thức và kỹ năng của mình để phục vụ cộng đồng.

Điều đáng quý là với cụ Hải, mỗi bức tranh không đơn thuần để trang trí mà còn là một thông điệp. Cụ quan niệm, tranh tường ở khu dân cư cần phù hợp với cảnh quan, đồng thời mang giá trị tuyên truyền, giáo dục. Bởi vậy, bên cạnh những bức tranh phong cảnh làng quê, cụ lựa chọn các chủ đề về bảo vệ môi trường, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, khuyến khích lối sống tích cực, yêu cuộc sống. Đặc biệt, cụ mong muốn những hình ảnh trực quan, sinh động ấy có thể tác động đến nhận thức của thiếu nhi và thế hệ trẻ.

Để có được một bức tranh hoàn chỉnh, cụ không vẽ theo cảm hứng nhất thời. Mỗi ngày, cụ thường dành khoảng 3-4 tiếng buổi sáng, khi thời tiết mát mẻ, để thể hiện các nét vẽ trên tường. Buổi chiều, cụ lại phác thảo, nghiên cứu màu sắc, chuẩn bị ý tưởng cho ngày hôm sau. Từ việc lựa chọn chủ đề, bố cục đến màu sắc đều được cân nhắc sao cho hài hòa với không gian xung quanh.

Đến nay, tổng diện tích tranh bích họa cụ đã thực hiện có thể lên tới gần 900m². Riêng đợt vẽ năm nay, cụ bắt đầu cầm bút từ ngày 6-6, đến thời điểm này đã hoàn thành khoảng 60-70m² và dự kiến tiếp tục thực hiện thêm 30-40m², phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước Tết.

Cụ Hải cùng chiếc xe kéo với các dụng cụ vẽ tranh tường. Ảnh: NM

Không chỉ bỏ công sức, cụ Hải còn chủ động đóng góp kinh phí mua màu vẽ, vật liệu và dụng cụ. Đặc biệt, sau dịp kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ dự định dành một phần tiền được chúc mừng để tặng con cháu có thành tích học tập tốt, đồng thời trích một phần ủng hộ chi bộ, thôn tiếp tục mua sơn và vật liệu phục vụ việc vẽ tranh. Với cụ, đó là cách thiết thực để niềm vui của gia đình được nối dài bằng những việc làm có ích cho cộng đồng.

“Tôi vẽ vì yêu thích công việc này và muốn đóng góp cho cộng đồng. Đã vẽ thì phải có tâm, có đam mê, có ý tưởng. Tôi không giấu nghề, cũng không đòi hỏi phải được hỗ trợ hay nhận lại điều gì”, cụ Hải bộc bạch.

Nét cọ góp sức xây dựng quê hương

Trên tuyến đường của thôn Yên Sở 4, những bức tường được phủ màu sắc đang dần thay đổi diện mạo không gian làng quê. Đằng sau những nét vẽ ấy không chỉ là tâm huyết của một cá nhân mà còn có sự phối hợp, đồng lòng của chi bộ, các đoàn thể và nhân dân trong thôn.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Yên Sở 4 Nguyễn Xuân Hùng, sau khi UBND xã phát động phong trào thi đua xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, chi bộ đã đưa nội dung này vào nghị quyết hằng tháng, phân công các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai. Nhận thấy cụ Hải là đảng viên, hội viên cựu chiến binh, có năng khiếu hội họa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chi bộ đã trao đổi, đề nghị cụ tiếp tục phát huy khả năng để hỗ trợ thôn vẽ bích họa.

Trong quá trình thực hiện, cụ Hải trực tiếp khảo sát những bức tường còn trống, lựa chọn nội dung và trao đổi với chi bộ để thống nhất phương án vẽ. Ảnh: NM

Trong quá trình thực hiện, cụ Hải trực tiếp khảo sát những bức tường còn trống, lựa chọn nội dung và trao đổi với chi bộ để thống nhất phương án. Thôn hỗ trợ mua sơn lót, huy động lực lượng an ninh cơ sở chuẩn bị mặt bằng, tạo điều kiện để cụ thực hiện các công đoạn tiếp theo. Những bức tranh cũng được lựa chọn theo từng vị trí, thời điểm, bảo đảm phù hợp với không gian và các hoạt động của địa phương.

Đáng chú ý, cụ Hải luôn chủ động đề xuất ý tưởng, trao đổi trước với bí thư chi bộ và chỉ triển khai khi nhận được sự thống nhất. Những bức tường cần xử lý được thôn hỗ trợ sơn nền; còn phần sáng tác, lựa chọn màu sắc và thể hiện tranh chủ yếu do cụ đảm nhiệm. Có những bức tranh diện tích lớn khoảng 10m², ở vị trí cao, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng công đoạn. Dù vậy, cụ vẫn kiên trì thực hiện, luôn chú ý chuẩn bị vị trí đứng chắc chắn để bảo đảm an toàn.

Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Hùng đánh giá, cụ Hải là đảng viên tiêu biểu, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sẵn sàng đóng góp khả năng và công sức cho công việc chung. Việc làm của cụ không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo thêm một cách tuyên truyền trực quan, gần gũi trong cộng đồng dân cư. Chi bộ mong muốn những việc làm thiết thực như vậy tiếp tục được phát huy, trở thành kinh nghiệm để các thôn khác trong xã tham quan, học tập.

Những bức tranh cụ Hải vẽ đều ẩn chứa ý nghĩa muốn truyền tải tới cộng đồng. Ảnh: NM

Câu chuyện về cụ Hải cũng là một nét đẹp trong bức tranh chung xây dựng nông thôn mới ở Yên Sở 4. Cùng với những bức bích họa, người dân trong thôn đã tích cực tham gia nhiều phần việc chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống. Hai khu đất công từng là ao tù, nước đọng, nơi tập kết rác thải tại xóm 7 và xóm 10 đã được cải tạo thành không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, công viên tại xóm 7 có diện tích khoảng 54m², được khoảng 12 hộ dân đóng góp kinh phí xã hội hóa với tổng số tiền khoảng 260 triệu đồng.

Trên tuyến đường dài 150m ở xóm 7, 4 hộ dân cũng tự nguyện hiến tổng cộng khoảng 40m² đất để mở rộng đường, giúp ô tô con có thể đi vào tận nhà. Những việc làm cụ thể ấy cho thấy phong trào xây dựng nông thôn mới không chỉ được thể hiện qua các công trình hạ tầng mà còn từ ý thức, trách nhiệm và sự đóng góp tự nguyện của mỗi người dân.

Những nét cọ bền bỉ của người đảng viên cao tuổi đã góp thêm sắc màu cho đường làng, ngõ xóm Yên Sở 4. Ảnh: NM

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, khi cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước, người dân sẽ tin tưởng, đồng tình và tích cực hưởng ứng. Những công trình, phần việc được thực hiện từ sự đóng góp của cộng đồng đều hướng tới lợi ích thiết thực của chính người dân, vì vậy cần được mọi người cùng chung tay gìn giữ.

Ở tuổi 83, cụ Trần Phúc Hải vẫn dành nhiều thời gian cho những bức tranh trên tường làng. Cụ bảo, ở nhà ngồi xem ti vi mãi cũng chán, trong khi mình còn sức khỏe, còn khả năng thì nên làm những việc có ích. Với cụ, niềm vui không nằm ở số mét vuông tranh đã hoàn thành mà ở việc mỗi bức tường sau khi được tô điểm sẽ góp phần làm cho quê hương sạch đẹp, văn minh hơn.

Những nét cọ bền bỉ của người đảng viên cao tuổi đã góp thêm sắc màu cho đường làng, ngõ xóm Yên Sở 4. Hơn cả giá trị thẩm mỹ, đó còn là bài học đẹp về tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương và tình yêu quê hương. Từ một việc làm bình dị, cụ Hải đang góp phần khơi dậy ý thức cùng hành động trong cộng đồng, để phong trào xây dựng nông thôn mới được vun đắp bằng chính tâm huyết và sức dân.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.