Nhà hát Múa rối Việt Nam giảm 20% giá vé trong tháng 11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Chuỗi hoạt động trong tháng 11 của Nhà hát Múa rối Việt Nam nhằm lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định sức sống và khả năng sáng tạo của nghệ thuật múa rối trong đời sống đương đại.

Theo kế hoạch, tại sân khấu Nhà hát có hai tác phẩm được giới thiệu là “Cảm xúc Long Thành” (20h ngày 7/11) và “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” (20h ngày 14/11). Mỗi tác phẩm có cách khai thác riêng, nhưng đều thể hiện nỗ lực làm mới chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ biểu đạt đặc trưng của múa rối.

Hưởng ứng Ngày hội Đoàn kết dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà hát Múa rối Việt Nam giảm 20% giá vé. Ảnh: BTC

Với “Cảm xúc Long Thành”, khán giả được trở về không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội xưa, nơi vẻ đẹp của đất và người kinh kỳ hiện lên qua nét thanh lịch, tao nhã cùng nhịp sống sôi động của 36 phố phường. Qua ngôn ngữ tạo hình của múa rối, những hình ảnh gắn với đời sống Hà Nội được chuyển tải trên sân khấu, gợi nhắc về vùng đất nghìn năm văn hiến, về lịch sử, phong tục, nếp sống và cốt cách thanh lịch của người Tràng An.

Trong khi đó, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” lại mở ra thế giới dân gian đầy màu sắc, tiếng cười và những suy ngẫm về cuộc sống. Tác phẩm bắt nguồn từ tích trò quen thuộc trong kho tàng sân khấu dân gian Việt Nam, được thể hiện bằng ngôn ngữ rối cạn, khai thác chất hài hước, trào phúng vốn làm nên sức sống của câu chuyện. Phía sau tiếng cười là những suy ngẫm về cách ứng xử, thói đời và các vấn đề trong đời sống xã hội.

Bên cạnh các chương trình tại sân khấu Nhà hát Múa rối Việt Nam, trong tháng 11, đơn vị mở rộng không gian biểu diễn để đến với nhiều nhóm công chúng.

Theo đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức các chương trình múa rối nước truyền thống hằng ngày tại 79 Hàng Trống (Hà Nội), với các suất diễn lúc 16h, 17h15 và 18h30, phục vụ khán giả và du khách. Hoạt động này góp phần đưa múa rối nước vào không gian du lịch đô thị, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm văn hóa cho du khách khi đến Hà Nội.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, đơn vị sẽ tổ chức các chương trình múa rối nước và múa rối cạn tại Vincom Long Biên trong hai ngày 19 và 20/11.

Cảnh trong vở rối “Cảm xúc Long Thành”. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, chương trình Hành trình văn hóa miễn phí dành cho thiếu nhi diễn ra tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông vào ngày 24/11. Việc chọn trung tâm thương mại và không gian vui chơi làm địa điểm biểu diễn cho thấy nỗ lực thay đổi cách tiếp cận công chúng: thay vì chờ khán giả tìm đến rạp, múa rối chủ động có mặt ở nơi đông gia đình và trẻ nhỏ, giúp các em tiếp xúc với nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên, gần gũi.

Nhằm khuyến khích công chúng đến thưởng thức nghệ thuật truyền thống, Nhà hát áp dụng chính sách giảm 20% giá vé đối với các buổi biểu diễn trong tháng 11. Cùng với việc mở rộng địa điểm và đa dạng hóa chương trình, chính sách này góp phần giảm rào cản tiếp cận, để nhiều đối tượng khán giả hơn có cơ hội trải nghiệm múa rối.