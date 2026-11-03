Sau hành trình lưu diễn thế giới, xiếc tre 'Làng tôi' công diễn tại Hà Nội

“Làng tôi” đã đưa những thanh tre mộc mạc cùng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam lên các sân khấu ở 50 thành phố, 9 quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau gần 20 năm lưu diễn quốc tế, tối 3/11, vở xiếc tre "Làng tôi" sẽ được công diễn tại Hà Nội, mở ra cơ hội để khán giả Thủ đô và du khách quốc tế thưởng thức một tác phẩm đã trở thành dấu ấn của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong hành trình giao lưu với thế giới.

Vở diễn tái hiện những hoạt cảnh đời thường như: Cô gái sàng gạo, trẻ nhỏ nhảy dây, người nông dân gieo hạt lúa. Qua các màn trình diễn, nhịp sống làng quê được tái hiện với những hoạt động lao động, sinh hoạt cộng đồng và tình cảm gắn bó giữa con người.

Điểm nhấn của “Làng tôi” nằm ở cách êkip lựa chọn tre làm chất liệu trung tâm. Vốn là hình ảnh quen thuộc, gắn bó với đời sống người nông dân Việt Nam, những thân tre được đưa lên sân khấu và trở thành đạo cụ biểu diễn độc đáo.

“Làng tôi” kết hợp nghệ thuật xiếc tre với chuyển động sân khấu giàu biểu cảm và âm nhạc được diễn tấu trực tiếp từ hơn 30 loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng chục thân tre với kích thước khác nhau được sử dụng để dựng xà đu, làm trụ giữ thăng bằng, cầu xoay và hỗ trợ các động tác uốn dẻo. Nghệ sỹ còn kết hợp tung hứng rổ tre, thực hiện những kỹ thuật xiếc đòi hỏi sự khéo léo, sức bền và khả năng phối hợp.

Không chỉ phục vụ các màn trình diễn kỹ thuật, tre còn liên tục biến đổi hình dạng và công năng. Khi là những nếp nhà, lúc trở thành mái chèo, con sóng nước hay vật dụng gắn với sinh hoạt thường ngày. Qua đó, chất liệu dân gian được chuyển hóa thành ngôn ngữ biểu diễn, góp phần kể câu chuyện về cuộc sống và con người Việt Nam.

Bên cạnh hình ảnh, âm thanh và âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng không gian văn hóa của tác phẩm. Tiếng hò khi dựng nhà, tiếng tụng kinh gõ mõ, câu hát vu vơ của đôi trai gái hay lời ru của người mẹ được lồng ghép tự nhiên vào mạch diễn.

Tác phẩm quy tụ 21 diễn viên, nhạc công trong độ tuổi từ 18 đến 69. Các nghệ sỹ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ biểu diễn xiếc, chơi nhạc cụ đến hát và múa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Vở diễn do đạo diễn Tuấn Lê dàn dựng, Nguyễn Nhất Lý đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, Nguyễn Lân Maurice là Giám đốc sáng tạo và Tấn Lộc phụ trách biên đạo.

Là vở xiếc tre Việt Nam đầu tiên lưu diễn thế giới, “Làng tôi” đã đưa những thanh tre mộc mạc cùng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam lên các sân khấu ở 50 thành phố, 9 quốc gia và được các hãng truyền thông uy tín như The Guardian và CNN giới thiệu.

Nay, Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội phối hợp với Nhà hát Kịch Hà Nội đưa vở diễn đến với khán giả thường xuyên.

Nghệ sỹ Nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ông đánh giá cao sáng kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để người dân có thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức nghệ thuật là hoạt động ý nghĩa. Theo ông, những năm gần đây, công nghiệp văn hóa ngày càng nhận được sự quan tâm của cả nước. Đây là nguồn động viên, khích lệ, tạo thêm niềm vui và động lực cho đội ngũ nghệ sỹ trong quá trình sáng tạo, biểu diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống./.