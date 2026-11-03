Khai mạc Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026

Dự lễ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên) có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân

tham dự lễ khai mạc “Thanh âm nghề giáo” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên).

Hội thi năm nay có quy mô lớn; trong đó, Bảng A dành cho các xã, phường có 43 đoàn, với 780 thành viên; Bảng B dành cho các đơn vị trường học có 43 đoàn, với 810 thành viên.

Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức ở quy mô toàn tỉnh, tạo sân chơi văn hoá, nghệ thuật rộng khắp, góp phần kết nối đội ngũ nhà giáo ở các địa phương, đơn vị sau sắp xếp.

Hội thi thu hút đông đảo đại biểu, cán bộ, giáo viên và các đơn vị trường học tham gia.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc hội thi.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh: “Hoạt động này không đơn thuần là sân chơi giao lưu văn hoá, văn nghệ mà còn góp phần chăm lo đời sống tinh thần, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu nghề và sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo. Qua hội thi, phong trào văn hoá, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được lan toả, tạo môi trường để giáo viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu và tinh thần sáng tạo”.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa Ban Giám khảo hội thi.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng Ban Tổ chức (thứ 8, từ trái sang) và đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 7, từ trái sang) trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi.

Điểm đáng chú ý của hội thi là sự đa dạng trong nội dung và hình thức biểu diễn. Mỗi đoàn xây dựng một chương trình gồm 3 tiết mục, trong đó có 1 tiết mục tân nhạc, 1 tiết mục cổ nhạc hoặc nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và 1 tiết mục ca múa mới.

Các tiết mục được kết nối thành chương trình có chủ đề thống nhất, thời lượng không quá 20 phút. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu nghề, tình thầy trò và truyền thống tôn sư trọng đạo.

Tiết mục dự thi mở màn được dàn dựng công phu của thầy, cô giáo Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi).

Tiết mục dự thi của Trường THCS và THPT Trần Văn Lắm (xã Vĩnh Mỹ) mang đến sắc màu nghệ thuật riêng, góp phần lan toả tình yêu quê hương và nghề giáo.

Không chỉ là hoạt động giao lưu văn nghệ, hội thi còn là dịp để những người làm công tác giáo dục thể hiện một khía cạnh khác trong đời sống tinh thần của mình. Sau những giờ lên lớp, những trang giáo án và công việc chuyên môn, các thầy cô cùng hội tụ trên sân khấu, mang đến những lời ca, điệu múa được chuẩn bị công phu. Mỗi tiết mục không chỉ thể hiện niềm đam mê nghệ thuật mà còn chuyển tải tình yêu nghề, tình đồng nghiệp và những kỷ niệm gắn bó với mái trường, học trò.

* Hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, cơ sở 2 (phường Bạc Liêu), Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Bảng A Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Dự lễ khai mạc có bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh; ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tham dự lễ khai mạc hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 tại phường Bạc Liêu.

Phát biểu khai mạc hội thi, Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Hội thi “Thanh âm nghề giáo” lần thứ nhất không đơn thuần là một hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật phong trào, mà đây chính là hành động cụ thể hoá Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Cà Mau triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc hội thi.

Theo Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, khi người thầy trực tiếp bước lên sân khấu, thể hiện tình yêu nghề, tình cảm gắn bó với học trò, mái trường và quê hương, đất nước, học sinh sẽ có thêm tấm gương sinh động về sự tự tin, lòng say mê sáng tạo và ý thức hướng tới cái đẹp. Qua đó, hội thi vừa làm phong phú đời sống tinh thần nhà giáo, vừa tạo sức lan toả phong trào văn hoá, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục.

Tiến sĩ Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, tặng hoa cảm ơn Ban Giám khảo hội thi.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia dự thi.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho đội ngũ nhà giáo, hội thi còn góp phần xây dựng môi trường văn hoá học đường lành mạnh, phát triển giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách và tình yêu văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phần thi diễn của đơn vị phường Bạc Liêu.

Sau hội thi, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục duy trì câu lạc bộ văn nghệ, tổ chức hoạt động trải nghiệm, đưa dân ca, đờn ca tài tử và các loại hình nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục; tăng cường kết nối với nghệ nhân, nghệ sĩ để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận và sáng tạo nghệ thuật.

Phần thi diễn của đơn vị xã Hưng Mỹ.

Phần thi diễn của đơn vị Phường Lý Văn Lâm.

Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 6/11. Lễ tổng kết, công diễn 8 tiết mục tiêu biểu và trao giải chung cho hai bảng dự kiến tổ chức lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/11 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu./.