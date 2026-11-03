Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng, phường Mạo Khê được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành năm 2016, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Giai đoạn 2 được giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư.

Quảng Ninh khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công ngày 12.10.2025, với tổng mức đầu tư trên 235 tỉ đồng, gồm các hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo Đền Thượng; bảo quản, tu bổ Đền Hạ; bảo quản Tháp Thạch trụ; xây dựng cổng vào khu di tích; tôn tạo cảnh quan sân vườn, tái tạo cảnh quan tự nhiên cùng một số hạng mục phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sau một năm triển khai thi công, dự án đã hoàn thành, được khánh thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật; góp phần hoàn thiện không gian di tích, đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc hoàn thành dự án hiện thực hoá mong muốn, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công nhân, người lao động TKV qua các thời kỳ; tạo nên một quần thể công trình kiến trúc đẹp, mang đậm nét văn hoá tâm linh, hài hoà với thiên nhiên; trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ, điểm tham quan du lịch trải nghiệm di sản công nghiệp ngành Than gắn với phát triển du lịch bền vững của thành phố. Đây cũng là không gian tâm linh linh thiêng, nơi thờ tự, tri ân tổ nghiệp, tôn vinh các vị tiên hiền, tiên liệt, người thợ mỏ đã hi sinh vì sự nghiệp phát triển của ngành Than.

Để quản lý, gìn giữ, phát huy giá trị di tích hiệu quả, lãnh đạo TKV đã giao cho các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bảo trì các hạng mục sau khi bàn giao đưa vào sử dụng; hoàn thiện đồng bộ cây xanh cảnh quan khu di tích; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; xây dựng phương án tổng thể quản lý, vận hành, chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị; tổ chức các sự kiện quảng bá; hoàn thiện đề án du lịch trải nghiệm di sản công nghiệp ngành Than gắn với phát triển du lịch bền vững thành phố.

Nhân dịp này, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án đã được khen thưởng