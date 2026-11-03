28 năm đi bộ qua bốn châu lục để trở về nhà

Karl Bushby đoàn tụ với mẹ mình ngày 2-11 tại thành phố Hull, Anh Quốc. Ảnh: Reuters

Ngày 2-11, hàng trăm người dân tập trung tại quảng trường Queen Victoria ở thành phố Hull, Anh, để chào đón Bushby. Người đàn ông 57 tuổi đẩy chiếc xe kéo chất đầy hành lý qua đám đông trong tiếng reo hò, trước khi tiếp tục đi bộ về ngôi nhà thời thơ ấu, nơi mẹ ông, bà Angela, 75 tuổi, đang chờ đợi.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm không gặp. Bushby cũng đoàn tụ với con trai 36 tuổi và lần đầu gặp cô cháu gái 12 tuổi.

Hành trình của Bushby bắt đầu năm 1998, khi ông 29 tuổi và vừa kết thúc thời gian phục vụ trong Trung đoàn Nhảy dù của quân đội Anh. Từ Punta Arenas, thành phố cực nam Chile, ông đặt mục tiêu đi bộ trở về quê nhà, với hai nguyên tắc: không sử dụng phương tiện vận chuyển để tiến về phía trước và không trở về nhà trước khi hoàn thành thử thách.

Mang theo lều, vài trăm USD và chiếc máy ảnh giá rẻ, Bushby bắt đầu chuyến đi mà ông dự tính chỉ kéo dài khoảng 12 năm.

Trên đường đi, ông vượt qua Darién Gap, vùng rừng rậm hiểm trở giữa Nam và Trung Mỹ, rồi tiếp tục qua Alaska, Nga, Mông Cổ và Trung Quốc. Ông vượt eo biển Bering từ Alaska sang Nga, bơi qua biển Caspi và eo biển Manche để trở lại Anh.

Hành trình nhiều lần đặt Bushby trước hiểm nguy. Ông từng bị chĩa súng đe dọa ở Mexico, bị giam 18 ngày tại Panama vì đi vào khu vực biên giới hạn chế và bị nhà chức trách Nga bắt giữ do nhập cảnh trái phép.

Trong chuyến vượt eo biển Bering năm 2006 cùng nhà thám hiểm người Mỹ Dimitry Kieffer, ông còn đối mặt với gấu Bắc Cực và suýt mất toàn bộ đồ tiếp tế khi xe trượt tuyết rơi xuống biển.

Không chỉ thiên nhiên khắc nghiệt, những trở ngại về thị thực, thủ tục biên giới, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch COVID-19 cũng khiến hành trình kéo dài hơn gấp đôi dự kiến. Bushby cho biết trong 28 năm, ông chỉ thực sự dành khoảng 15 năm để đi bộ, phần thời gian còn lại chủ yếu để giải quyết giấy tờ và hậu cần.

Trong ngày trở về, Bushby bày tỏ lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình trên khắp thế giới. Ông cho rằng thành quả này không chỉ thuộc về cá nhân mà còn có sự đóng góp của vô số người xa lạ đã hỗ trợ ông trong suốt chặng đường.

Hành trình phi thường của Bushby cũng đang được đạo diễn người Đức Werner Herzog thực hiện thành phim tài liệu.

Sau gần ba thập kỷ rong ruổi qua bốn châu lục, người đàn ông 57 tuổi cuối cùng đã hoàn thành chuyến đi tại chính ngôi nhà thời thơ ấu, nơi mẹ ông vẫn luôn mong ngóng ngày con trở về.