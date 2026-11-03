Hải Phòng: Ngày hội Đại đoàn kết phường Thiên Hương gắn với xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng.

Trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026, tại sân vận động Lâm Động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thiên Hương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm phường năm 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng các hoạt động văn hóa tại địa phương.

Ngày hội có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; đại diện lãnh đạo phường Thiên Hương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, bà Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thiên Hương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân ba tổ dân phố Lâm Động trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng thời, lãnh đạo phường đề nghị các tổ dân phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; xây dựng khu dân cư văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động cộng đồng.

Điểm nhấn của ngày hội là những kết quả thiết thực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng đô thị văn minh.

Ba tổ dân phố Lâm Động 1, Lâm Động 2 và Lâm Động 3 hiện có gần 2.300 hộ gia đình với hơn 7.100 nhân khẩu. Thời gian qua, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.

Đáng chú ý, hưởng ứng phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân đã tự nguyện hiến hơn 1.500 m² đất để mở rộng đường giao thông, tham gia xây dựng đường bê tông, khơi thông hệ thống thoát nước và duy trì các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, các chi bộ và đảng viên đã vận động xã hội hóa hơn 125 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chuyển đổi số và sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa.

Đông đảo người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia biểu diễn văn nghệ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được phát huy thông qua các hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Nhân dân ba tổ dân phố đã đóng góp gần 46 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và hơn 31 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, góp phần hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa trách nhiệm và tình nghĩa trong cộng đồng.

Không chỉ ghi dấu bằng những công trình, phần việc cụ thể, ngày hội còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng với nhiều hoạt động phong phú. Chương trình giao lưu văn nghệ “Giai điệu kết đoàn”, lửa trại truyền thống cùng các tiết mục ca múa nhạc do người dân biểu diễn đã thu hút đông đảo các thế hệ tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn bó.

Đặc biệt, Hội chợ nghĩa tình với sự tham gia của các trường học, tổ dân phố và đoàn thể địa phương đã giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, đồng thời tái hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống. Các gian hàng được trang trí mang đậm bản sắc quê hương, góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối và khơi dậy niềm tự hào về những giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư.

Tại ngày hội, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thiên Hương đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; đồng thời trao quà từ Quỹ Vì người nghèo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo và các đại biểu tặng hoa chúc mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Thiên Hương.

Khép lại ngày hội là những vòng tay kết đoàn, các hoạt động giao lưu và bữa cơm đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được vun đắp, trở thành nền tảng quan trọng để người dân phường Thiên Hương chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.