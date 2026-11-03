Tour cùng kiểm lâm xuyên rừng Cát Tiên lọt top tốt nhất thế giới

Du khách đi tuần tra cùng kiểm lâm, xuyên qua rừng rậm của VQG Cát Tiên.

Tại đêm Gala thường niên của Hiệp hội Nhà báo du lịch Anh quốc (BGTW) ở London lúc 19h ngày 2/11 (giờ địa phương), dự án Katien Ranger Patrol của công ty Oxalis Adventure tại Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên được xướng tên trong top 3 dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới, thuộc hạng mục ngoài châu Âu.

Dự án đứng đầu hạng mục là Bảo tàng các vị vua Bamoun (Museum of the Bamoun Kings) tại Cameroon.

Đại diện dự án Katien Ranger Patrol nhận giải tại Gala thường niên của Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh Quốc (BGTW), tổ chức tại London tối 2/11 (giờ địa phương).

Katien Ranger Patrol là chương trình trải nghiệm tuần tra rừng do Katien Safari phối hợp lực lượng kiểm lâm VQG Cát Tiên tổ chức. Không chỉ tham quan và ngắm cảnh, du khách được đi sâu vào rừng nguyên sinh cùng kiểm lâm và chuyên gia địa phương, tham gia các hoạt động tuần tra, tìm hiểu công việc bảo vệ rừng và hệ sinh thái.

Nguồn thu từ tour được trích để hỗ trợ công tác tuần tra, tháo gỡ bẫy động vật hoang dã, theo dõi động vật bằng hệ thống camera giám sát và bảo vệ hệ sinh thái tại VQG Cát Tiên.

Một hướng phát triển khác của Oxalis Adventure tại đây là xây dựng Làng du lịch cộng đồng Tà Lài ở vùng đệm VQG. Đây là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Châu Mạ và S'tiêng, có bản sắc văn hóa riêng và vị trí quan trọng đối với công tác bảo tồn.

Doanh nghiệp phối hợp người dân địa phương đào tạo các kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, từ phục vụ, dẫn đường đến giới thiệu những giá trị văn hóa bản địa. Người dân có thể tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú homestay, ẩm thực truyền thống và các trải nghiệm văn hóa.

Du khách cùng kiểm lâm đi xuyên rừng, trải nghiệm thực địa bên trong VQG Cát Tiên.

Mô hình hướng đến tạo thêm nguồn thu từ du lịch cho cộng đồng, qua đó gắn lợi ích kinh tế của người dân với hoạt động bảo tồn. Khi đời sống được cải thiện nhờ du lịch sinh thái, người dân có thêm động lực tham gia bảo vệ rừng, trở thành lực lượng gìn giữ hệ sinh thái ngay tại nơi mình sinh sống.

Theo định hướng này, bảo vệ hệ sinh thái đa dạng của VQG Cát Tiên không còn đơn thuần là trách nhiệm hành chính, mà trở thành sứ mệnh chung gắn với lợi ích lâu dài của cộng đồng bản địa.

Hệ sinh thái bên trong VQG Cát Tiên.

VQG Cát Tiên nằm trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, có diện tích gần 73.900 ha, là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, gồm rừng mưa nhiệt đới, đất ngập nước và các vùng ngập theo mùa, tạo môi trường sống cho nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Vườn ghi nhận hơn 1.700 loài thực vật và khoảng 700 loài động vật, trong đó có những loài nguy cấp như cá sấu Xiêm. Địa hình khu vực cũng phong phú với dấu tích núi lửa cổ, núi đá và hệ thống sông suối, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Năm 2025, VQG Cát Tiên đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú và nghiên cứu. Từ năm 2023 đến nay, lượng khách đến đây tăng khoảng 50% mỗi năm.

Du khách cùng kiểm lâm đi xuyên rừng, trải nghiệm thực địa bên trong VQG Cát Tiên.

Châu Sa