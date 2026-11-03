Phường Hoàn Kiếm tôn vinh giá trị tinh hoa nghề thủ công truyền thống

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình. Ảnh: PV

Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thuỳ Dương cho biết, với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, chương trình là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của nghề thủ công truyền thống, tri ân các thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ và trao truyền tri thức nghề; đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lấy cảm hứng từ lịch sử Thăng Long - Kẻ Chợ, “Tinh hoa hội tụ” kể câu chuyện về hành trình của nghề thủ công từ làng quê đến phố thị, từ những vật liệu bình dị đến các tác phẩm nghệ thuật, từ kỹ nghệ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thuỳ Dương cảm ơn các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: PV

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương thông tin thêm, xuyên suốt chương trình là hình tượng “Con thuyền tinh hoa”, gợi nhắc ký ức văn hóa hồ Hoàn Kiếm và những dòng giao thương đưa sản vật về kinh thành Thăng Long xưa. Con thuyền mang ý nghĩa biểu tượng, không chỉ chuyên chở hàng hóa mà còn kết nối con người, tri thức và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn tại mặt tiền trung tâm là không gian sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa”, với hình ảnh con thuyền mang theo gốm sứ, sản phẩm mây tre và các vật liệu thủ công, kết hợp tác phẩm “Đàn cá hội tụ” gồm 200 hình tượng cá bằng gốm, tre và gỗ. Từ con thuyền, công chúng bước vào 3 không gian trưng bày, mỗi không gian là một câu chuyện về bàn tay, kỹ nghệ và sức sáng tạo của người Việt.

Trong đó, “Đan - Từ tre mây thành hình” giới thiệu nghề mây tre đan Phú Vinh; “Thêu nên lịch sử - Câu chuyện hồ Gươm” giới thiệu nghệ thuật thêu của nghệ nhân Vũ Giỏi cùng con trai Vũ Đình Thi; “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa” mang đến những sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh, kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Góp phần tạo nên dấu ấn nghệ thuật cho chương trình là sự tham gia sắp đặt bối cảnh, trang trí của họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức cùng các cộng sự.

Công chúng được gặp gỡ nghệ nhân, quan sát thao diễn, tìm hiểu kỹ thuật và trực tiếp trải nghiệm nghề mây tre đan Phú Vinh. Ảnh: PV

Không dừng lại ở việc giới thiệu hiện vật, “Tinh hoa hội tụ” hướng tới một hình thức tiếp cận di sản giàu tính tương tác. Công chúng có cơ hội gặp gỡ nghệ nhân, quan sát thao diễn, tìm hiểu kỹ thuật và trực tiếp trải nghiệm đan, thêu, tạo hình gốm; thưởng trà và cảm nhận những nét đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội.

Chương trình được diễn ra từ 3-11-2026 đến 3-1-2027 tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.