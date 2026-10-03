Lợi ích của vận động 10 phút mỗi ngày

Nhiều người hiểu rõ lợi ích của việc vận động thường xuyên nhưng lại khó sắp xếp được một khoảng thời gian dài để tập luyện mỗi ngày. Với những người này, chỉ 10 phút tập thể dục mỗi ngày có thể là giải pháp đáng cân nhắc. Vậy khoảng thời gian ngắn ngủi này liệu có thực sự mang lại ý nghĩa cho sức khỏe hay không?

Nội dung 1. 10 phút có thực sự đủ để tạo ra khác biệt? 2. Lợi ích cụ thể của 10 phút vận động mỗi ngày 3. Gợi ý một số bài tập có thể thực hiện trong 10 phút 4. Làm sao để 10 phút vận động hiệu quả hơn?

1. 10 phút có thực sự đủ để tạo ra khác biệt?

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, mức vận động lý tưởng là khoảng 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải, tương đương khoảng 20 phút mỗi ngày. So với mức khuyến nghị này, 10 phút mỗi ngày chưa đạt đến mục tiêu lý tưởng nhưng vẫn có giá trị so với không tập gì.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, ngay cả khi chỉ vận động trong thời gian ngắn, so với việc hoàn toàn không vận động, cơ thể vẫn nhận được nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, như cải thiện tuần hoàn máu, ổn định tâm trạng và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lối sống.

10 phút vận động mỗi ngày tuy khiêm tốn nhưng vẫn là lựa chọn có ý nghĩa thực sự cho sức khỏe, đặc biệt với người đang bắt đầu xây dựng lại thói quen vận động sau thời gian dài ít hoạt động. Nguồn ảnh minh hoạ Pexels.

2. Lợi ích cụ thể của 10 phút vận động mỗi ngày

Chỉ với 10 phút vận động nhịp điệu, tim đã phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đi nuôi cơ thể, giúp cải thiện tuần hoàn máu ngay trong và sau buổi tập. Vận động cũng kích thích cơ thể giải phóng endorphin, loại hormone có tác dụng cải thiện tâm trạng, giúp giảm bớt căng thẳng tích tụ trong ngày. Dù mỗi buổi tập chỉ kéo dài 10 phút, nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, những lợi ích này sẽ tích lũy dần theo thời gian, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tinh thần về lâu dài.

Một lợi ích quan trọng khác của việc chỉ cần 10 phút mỗi ngày nằm ở tính dễ duy trì. Với người chưa có thói quen vận động, việc hình thành thói quen đưa cơ thể vào trạng thái vận động, dù ngắn, mới chính là nền tảng quan trọng nhất cần xây dựng trước tiên. Một khoảng thời gian ngắn, dễ thực hiện như 10 phút là lựa chọn rất hợp lý để làm bước khởi đầu, giúp hình thành thói quen bền vững hơn là đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu rồi bỏ cuộc giữa chừng.

3. Gợi ý một số bài tập có thể thực hiện trong 10 phút

Đi bộ: Đi bộ nhanh là lựa chọn đơn giản nhất, có thể thực hiện ngay trong sân nhà, hành lang cơ quan hoặc trong lúc đi mua đồ gần nhà.

Lên xuống cầu thang: Trong khoảng 10 phút cũng là bài tập nhịp điệu có cường độ khá tốt, tận dụng được không gian sẵn có mà không cần ra ngoài.

Nhảy dây: Nhảy dây nhẹ nhàng hoặc đạp xe đạp tại chỗ cũng là những lựa chọn phù hợp cho khoảng thời gian ngắn này, đặc biệt tiện lợi vào những ngày thời tiết không thuận lợi để ra ngoài.

4. Làm sao để 10 phút vận động hiệu quả hơn?

Để tận dụng tốt nhất khoảng thời gian ngắn ngủi này, nên vận động ở cường độ vừa phải, tức là vẫn có thể trò chuyện được nhưng cảm thấy hơi thở nhanh hơn bình thường, thay vì đi lại quá chậm rãi, thong thả. Nếu không thể sắp xếp đủ 10 phút liên tục trong một lần, cũng có thể chia nhỏ thành hai lần, mỗi lần 5 phút, vào các thời điểm khác nhau trong ngày, miễn là tổng thời gian vận động được duy trì đều đặn.

Sau khi đã hình thành thói quen vận động 10 phút mỗi ngày trong một khoảng thời gian, có thể cân nhắc tăng dần thời gian tập lên gần với mức khuyến nghị khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày để đạt hiệu quả sức khỏe toàn diện hơn. Việc tăng dần thời gian và cường độ theo khả năng của cơ thể sẽ giúp duy trì động lực tốt hơn so với việc cố gắng đạt ngay mức vận động lý tưởng từ những ngày đầu tiên.

Điều quan trọng nhất không phải là đạt ngay mức vận động hoàn hảo, mà là duy trì được thói quen vận động đều đặn, dù ở mức độ nào, để từ đó làm nền tảng hướng tới một lối sống năng động và khỏe mạnh hơn về lâu dài.