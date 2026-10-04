Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn 1 quả bơ mỗi ngày?

Việc ăn 1 quả bơ mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích tiềm năng, từ cải thiện chất lượng chế độ ăn đến hỗ trợ sức khỏe đường ruột, mắt và khả năng kiểm soát cân nặng. Lợi ích cụ thể còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Ăn 1 quả bơ mỗi ngày có thể cải thiện khả năng nhận thức và kiểm soát cân nặng. (Ảnh: Getty Images)

1. Chế độ ăn có thể trở nên giàu dinh dưỡng hơn

Thêm 1 quả bơ vào chế độ ăn hằng ngày có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng mà không nhất thiết dẫn đến thay đổi cân nặng.

Một trong những điểm đáng chú ý là bơ cung cấp nhiều chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời có thể giúp giảm lượng natri trong chế độ ăn khi được sử dụng để thay thế một số thực phẩm khác.

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết bơ là nguồn tự nhiên của chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

2. Có thể hỗ trợ khả năng nhận thức

Ăn 1 quả bơ mỗi ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Một số nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi ăn bơ hằng ngày có thể có khả năng nhận thức tốt hơn. Theo chuyên gia dinh dưỡng Candace Pumper, lợi ích này có thể liên quan đến đặc tính chống oxy hóa, chống viêm của bơ cũng như khả năng hỗ trợ tế bào não, trí nhớ và chức năng nhận thức trong quá trình lão hóa.

3. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Dù chứa nhiều chất béo, bơ vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn hướng đến kiểm soát cân nặng nếu được sử dụng với lượng hợp lý.

Bơ giàu chất xơ và chất béo lành mạnh, hai thành phần có thể giúp kéo dài cảm giác no. Theo Pumper, việc ăn bơ ở mức vừa phải có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ nội tạng.

4. Hệ tiêu hóa có thể hoạt động tốt hơn

1 quả bơ mỗi ngày cũng giúp bổ sung đáng kể chất xơ cho cơ thể. Chất xơ trong bơ có thể thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ nhu động ruột đều đặn. Khi được lên men trong đường ruột, chất xơ còn trở thành nguồn năng lượng cho các tế bào ruột, đồng thời góp phần điều hòa chức năng của hệ tiêu hóa và khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật.

5. Có thể giúp giảm tình trạng viêm

Bơ cung cấp nhiều dưỡng chất có liên quan đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, trong đó có chất béo lành mạnh, chất xơ, kali, magiê và vitamin B6.

Ngoài ra, bơ còn chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol, huyết áp và lượng đường trong máu.

Những yếu tố này có thể góp phần làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể, từ đó hỗ trợ phòng ngừa hoặc kiểm soát một số bệnh như bệnh tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường type 2.

6. Có lợi cho sức khỏe đôi mắt

Bơ cũng chứa vitamin E, lutein và zeaxanthin, những chất chống oxy hóa có khả năng giúp bảo vệ mắt trước tác động của tia cực tím và những thay đổi liên quan đến tuổi tác.

Theo Pumper, các dưỡng chất trong bơ có thể góp phần giảm nguy cơ bong võng mạc và viêm màng bồ đào.

Bên cạnh đó, vitamin K1 trong bơ được cho là có vai trò trong việc duy trì cấu trúc mô mắt và có thể liên quan đến khả năng bảo vệ võng mạc cũng như giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Quả bơ chứa những dưỡng chất nào?

Theo Jennifer Pallian, chuyên gia dinh dưỡng và nhà khoa học thực phẩm, bơ cung cấp chất béo lành mạnh, chất xơ, protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất.

Bơ cũng chứa các vitamin nhóm B, bao gồm folate, riboflavin, niacin và axit pantothenic.

Giá trị dinh dưỡng trong 100 gram bơ

Có nên ăn một quả bơ mỗi ngày?

Đưa bơ vào chế độ ăn cân bằng có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng và tăng lượng dưỡng chất mà cơ thể nhận được. Việc ăn bơ thường xuyên cũng nên được cân nhắc dựa trên khả năng mua, giá cả, chất lượng và độ chín của quả.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kristy Del Coro, một quả bơ tương đương khoảng 1 cốc theo cách quy đổi khẩu phần. Vì vậy, đây có thể là một thực phẩm thuận tiện để bổ sung thường xuyên, thậm chí hằng ngày, vào chế độ ăn.

Ai nên thận trọng khi ăn bơ mỗi ngày?

Bơ nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Người dị ứng với latex: Khoảng 30-50% người bị dị ứng latex có thể gặp phản ứng chéo với bơ, do một số protein trong latex tương tự các protein có trong loại quả này.

Người mắc bệnh thận: Khoảng 1/3 quả bơ cung cấp 250 mg kali, tương đương 6% giá trị dinh dưỡng hằng ngày. Người mắc bệnh thận nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ để xác định lượng kali phù hợp.

Người dùng thuốc chống đông máu: Bơ giàu vitamin K và có thể tương tác với warfarin. Vitamin K có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu và làm giảm hiệu quả điều trị của thuốc nếu lượng vitamin K trong chế độ ăn thay đổi đáng kể.

Người có vấn đề về tiêu hóa: Bơ chứa FODMAP, nhóm carbohydrate dễ lên men có thể gây đầy hơi hoặc làm trầm trọng thêm một số triệu chứng ở những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).