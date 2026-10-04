Tuổi già đừng vội về quê hay ở cùng con cái: Ở qua 3 nơi tôi mới thấm thía

Tuổi già về quê, tưởng nhàn nhã nhưng lại nhiều áp lực

Vợ chồng tôi đều xuất thân từ nông thôn, tuổi trẻ từng trải qua những ngày tháng khó khăn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, sau này chúng tôi kinh doanh hàng ăn và tích cóp được khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi mua nhà cho con, hai vợ chồng vẫn còn một khoản tiền tiết kiệm nên quyết định về quê sống những năm tháng tuổi già.

Chúng tôi nghĩ cuộc sống ở quê sẽ rất phù hợp với không khí trong lành, đường sá vắng vẻ, nhịp sống chậm rãi.

Những ngày đầu quả thực rất dễ chịu. Hai vợ chồng sửa sang lại căn nhà cũ của bố mẹ, sáng đi chợ, chiều lái xe đi thăm thú các vùng lân cận. Chúng tôi còn mua quà làm quen với hàng xóm, nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc sống bắt đầu thay đổi.

Không biết từ đâu xuất hiện tin đồn rằng tôi từng là ông chủ chuỗi nhà hàng, có rất nhiều tiền. Họ hàng xa rồi hàng xóm lần lượt tìm đến vay tiền. Người nói cần tiền cho con đi du học, người có người thân nhập viện.

Ban đầu tôi đều cố gắng giúp đỡ vì nghĩ ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng về sau, lý do vay tiền ngày càng trở nên thiếu thuyết phục. Khi tôi không còn cho vay, một số người cũng dần lạnh nhạt.

Không chỉ vậy, mỗi lần làng xóm cần sửa đường, lắp cáp mạng hay tu sửa khu sinh hoạt chung, mọi người dường như đều mặc định vợ chồng tôi phải đóng góp nhiều hơn.

Chỉ trong một năm, chúng tôi đã chi hơn 160 triệu đồng cho những khoản như vậy. Nhìn số tiền dành dụm cho tuổi già cứ vơi dần, tôi quyết định đưa vợ trở lại thành phố.

Khi bước vào tuổi già, điều đáng quý nhất có lẽ không phải sống ở đâu, mà là được sống một cuộc đời tự chủ, thanh thản và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Ảnh minh họa

Ở cùng con trai, được chăm sóc nhưng lại thấy có lỗi

Biết bố mẹ trở lại thành phố, con trai và con dâu chủ động đón chúng tôi về ở cùng. Hai con đối xử rất tốt, con dâu lo cơm nước, con trai dọn dẹp, chúng tôi gần như không phải làm việc nhà. Tôi chỉ phụ trách việc đón cháu mỗi buổi chiều.

Thế nhưng sống chung một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra sự bất tiện.

Căn nhà vốn là không gian riêng của vợ chồng con trai, nay có thêm bố mẹ nên hai đứa dường như lúc nào cũng phải giữ ý. Đi làm về mệt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, cuối tuần lại cố gắng đưa bố mẹ đi chơi hoặc đi khám.

Tôi hiểu các con yêu thương mình nhưng cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của chúng.

Sau khoảng nửa năm, vợ chồng tôi quyết định rời đi. Không phải vì các con đối xử không tốt mà bởi chúng tôi không muốn sự hiện diện của mình vô tình trở thành áp lực cho con cái.

Ở nhà con gái mới hiểu mỗi gia đình đều cần không gian riêng

Sau đó, con gái đón bố mẹ về sống cùng. Vì con rể làm ăn khá tốt nên công việc của con gái tương đối nhàn, việc chăm sóc bố mẹ cũng không khiến con quá vất vả.

Những ngày đầu, tôi cảm thấy rất thoải mái, nhưng rồi một chuyện nhỏ khiến tôi suy nghĩ nhiều.

Con rể đôi khi tỏ ra khó xử khi sống chung với bố mẹ vợ. Đồng nghiệp còn trêu anh giống như đang "ở rể", dù đây vốn là nhà của hai vợ chồng con.

Tôi hiểu, dù các con có hiếu đến đâu thì mỗi gia đình vẫn cần một khoảng không gian riêng. Sau nửa năm, vợ chồng tôi lại trở về căn nhà của mình.

Tuổi già bình yên nhất là khi còn được tự chủ

Sau khi trải qua ba nơi ở, tôi mới hiểu một điều, tuổi già không nhất thiết phải tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi thật mới mẻ.

Về quê có sự yên bình nhưng đôi khi lại phát sinh những mối quan hệ và áp lực không ngờ. Ở cùng con cái có cảm giác được yêu thương, chăm sóc nhưng cũng dễ khiến cả hai thế hệ mất đi không gian riêng.

Cuối cùng, nơi khiến vợ chồng tôi thoải mái nhất vẫn là căn nhà của mình. Ở đó, chúng tôi có khoản tiền tiết kiệm, có người bạn đời đồng hành và quan trọng nhất là được tự quyết định cách mình muốn sống.

Vì vậy, người chuẩn bị nghỉ hưu đừng vội bán nhà để về quê cũng không nhất thiết phải lập tức chuyển đến sống cùng con cháu. Hãy thử trải nghiệm, cân nhắc điều kiện thực tế rồi mới quyết định.

Bởi khi bước vào tuổi già, điều đáng quý nhất có lẽ không phải sống ở đâu, mà là được sống một cuộc đời tự chủ, thanh thản và không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.