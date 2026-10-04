Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm

LỜI CHƯA NÓI Có những lời yêu thương tưởng chừng rất dễ nói, nhưng chúng ta lại giữ trong lòng suốt nhiều năm. Có những tổn thương, hờn giận muốn giãi bày nhưng rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Một người con muốn nói với cha mẹ về những vết thương mang theo từ thuở nhỏ. Một người mẹ muốn xin lỗi vì đã vô tình đặt lên vai con quá nhiều kỳ vọng. Có người chồng muốn cảm ơn vợ sau bao năm cùng nhau đi qua sóng gió, cũng có người vợ chỉ mong một lần được chồng lắng nghe... Báo VietNamNet mở diễn đàn Lời chưa nói - nơi những tâm sự chất chứa được cất thành lời. Bài viết của độc giả gửi về địa chỉ: Bandoisong@vietnamnet.vn

Chồng tôi vừa được thăng chức, công việc bận bịu hơn, thường xuyên phải tăng ca. Thế nhưng khi anh trở về, bữa cơm vẫn nóng hổi, nhà cửa gọn gàng, con cái được chăm sóc, học hành đâu vào đấy. Để giữ mọi thứ tươm tất như vậy, tôi phải tranh thủ sắp xếp từng phút, từng giờ.

Đi làm cả ngày, về nhà lại quay cuồng với những việc không tên, tôi ngày càng ít thời gian dành cho bản thân. Nhiều hôm xong hết mọi việc, tôi chẳng còn sức làm gì, chỉ muốn nằm xuống nghỉ, chả thiết gần gũi chồng. Tôi từng tự nhủ chỉ cần qua giai đoạn bận rộn này, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình. Anh chăm chỉ làm việc, đưa tiền đều đặn, không rượu chè tụ tập, thu nhập cũng tốt hơn tôi. Bởi vậy, mỗi lần chồng có ý muốn ôm ấp còn tôi lại khước từ, tôi thấy có chút áy náy. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn được thiếp đi để sáng mai dậy không phải vội vàng.

Vài lần đầu nghe tôi than mệt, anh còn an ủi, cảm thông. Những lần sau, anh không ép buộc, chỉ thở dài rồi quay lưng. Có lần, anh hỏi có phải tôi không còn tình cảm với anh nữa.

Tôi giải thích rằng đầu óc mình vẫn vướng bận hết việc cơ quan lại đến việc nhà.

Nhưng thực ra, có một chuyện tôi chưa bao giờ kể với anh.

Khoảng nửa năm trước, đúng vào thời điểm công việc của anh bắt đầu bận rộn, có một đêm tôi sốt gần 40 độ. Hôm đó con nhỏ quấy cả tối, tôi vừa chăm con vừa làm nốt việc cơ quan. Đến khi con ngủ, tôi gần như kiệt sức. Anh đi làm về muộn, thấy tôi nằm trên giường liền ôm lấy vợ.

Khi biết vợ sốt cao, tôi tưởng anh sẽ hỏi vợ có mệt không, có cần anh làm gì không. Nhưng chỉ vài phút sau, khi anh muốn gần gũi, tôi đã nói mình không khỏe.

Anh dừng lại, quay sang một bên và không nói gì. Một lúc sau, anh thở dài: “Lúc nào em cũng mệt”.

Câu nói ấy đến giờ có thể anh cũng không nhớ mình từng nói. Nhưng tôi lại nhớ.

Từ hôm đó, trong đầu tôi cứ xuất hiện một suy nghĩ rất khó chịu: Có phải chồng chỉ nhớ đến tôi khi anh cần một người vợ ở bên cạnh? Còn những lúc tôi mệt mỏi, bận rộn, cần được hỏi han hay ôm một cái thật lâu thì anh lại không nhận ra?

Tôi biết, anh đi làm vất vả, áp lực công việc nhiều. Anh vẫn yêu thương con, vẫn đưa đón con khi có thể, vẫn cố gắng kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng có những tổn thương rất nhỏ, nếu không được nói ra, lâu ngày lại thành một cái gai.

Sau đêm đó, mỗi lần anh chủ động ôm hoặc hôn, tôi bắt đầu lo lắng rằng phía sau cái ôm ấy sẽ là một lời đề nghị gần gũi. Tôi vô thức phòng thủ ngay cả khi anh chưa làm gì.

Mặc dù còn yêu và thương chồng nhưng tôi lại căng thẳng mỗi lần vợ chồng gần gũi. Ảnh minh hoạ

Có lần anh vừa bước đến gần, tôi đã tìm cớ vào nhà tắm. Một lần khác, thấy anh nằm chờ trên giường, tôi lấy điện thoại ra giả vờ kiểm tra công việc. Tôi biết những hành động ấy khiến anh tổn thương, nhưng lúc đó tôi không biết phải giải thích thế nào về thứ cảm giác rất khó gọi tên trong lòng mình.

Điều đáng buồn nhất là tôi không hề hết yêu chồng. Ngược lại, chính vì còn thương nên tôi càng thấy có lỗi. Tôi sợ nếu nói thật, anh sẽ nghĩ mình bị vợ chối bỏ. Vì thế, thay vì nói “em cần anh quan tâm em nhiều hơn”, tôi lại chọn cách im lặng và tránh né.

Cứ như vậy, một câu nói anh có thể đã quên từ lâu lại trở thành khoảng cách giữa hai vợ chồng mà chính tôi cũng không biết phải bắt đầu tháo gỡ từ đâu.

Tôi phải làm sao để tình cảm vợ chồng được hàn gắn?