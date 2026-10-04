Bác sĩ Việt Nam trở thành hội viên cao cấp của Hội Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng là bác sĩ người Việt Nam đầu tiên đang làm việc trong nước trở thành Fellow of the American College of Surgeons (FACS) - một danh hiệu nghề nghiệp uy tín và danh giá hàng đầu đối với bác sĩ phẫu thuật tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng, MD, FACS, trong lễ phục chính thức tại ACS Convocation 2026, Washington, D.C., Hoa Kỳ. Ảnh: NVCC

Được thành lập từ năm 1913, Hội Bác sĩ Phẫu thuật Hoa Kỳ (American College of Surgeons - ACS) hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật, thiết lập các tiêu chuẩn cao về giáo dục y khoa và thực hành ngoại khoa, đồng thời thúc đẩy môi trường hành nghề đạo đức và chuyên nghiệp.

Để trở thành Fellow của ACS, bác sĩ phẫu thuật phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đào tạo, chứng nhận chuyên môn, kinh nghiệm thực hành và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời trải qua quá trình xét tuyển kỹ lưỡng.

FACS thể hiện sự công nhận về chuyên môn và cam kết đối với các tiêu chuẩn cao trong thực hành ngoại khoa, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Canada.

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng tại lễ tuyên thệ ACS Convocation 2026. Ảnh: NVCC

Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng bác sĩ Hồng sau lễ tuyên thệ Convocation 2026 tại Washington, D.C. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng chia sẻ, việc trở thành Fellow of the American College of Surgeons (FACS) là cơ hội lớn để ông kết nối, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tiếp tục tiếp cận những tiến bộ mới trong lĩnh vực ngoại khoa, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và thực hành phẫu thuật.

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội và hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, ông được tuyển chọn và đào tạo theo chương trình Fellowship (Postdoctoral Fellow) chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ tại Massachusetts General Hospital, Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

Sau hơn 4 năm tu nghiệp tại Massachusetts General Hospital và hoàn thành chương trình Fellowship, bác sĩ Hoàng Văn Hồng trở về nước năm 2017, công tác tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Từ tháng 7/2018, ông được giao phụ trách Khoa, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Hoàng Văn Hồng là bác sĩ người Việt Nam đầu tiên đang làm việc trong nước trở thành Fellow of the American College of Surgeons (FACS). Ảnh: NVCC

Có thời gian dài học tập tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Massachusetts General Hospital) - một trong những bệnh viện hàng đầu tại Hoa Kỳ, sau đó hoàn thành chương trình Fellowship chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ tại đây, bác sĩ Hồng có nhiều cơ hội tiếp tục làm việc và phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Thế nhưng, ông quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục làm việc và cống hiến.

“Những năm tháng tu nghiệp tại Mỹ đã giúp tôi tự tin hơn về chuyên môn. Tôi may mắn có những người thầy giỏi, những đồng nghiệp giỏi và được học hỏi rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực hành nghề y và công việc của một bác sĩ phẫu thuật sau này. Nhưng tôi luôn ý thức rằng chính nhờ quê hương, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tôi mới có được ngày hôm nay. Với tôi, được sống và làm việc trên quê hương mình, được chữa bệnh cho người Việt chính là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm”, bác sĩ Hồng chia sẻ.

Mang theo tư duy thẩm mỹ hiện đại, các kỹ thuật tạo hình tiên tiến và những cách tiếp cận mới trên thế giới, bác sĩ Hồng từng bước ứng dụng phù hợp vào thực tiễn điều trị tại Việt Nam, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại cho người bệnh trong nước.

Tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Hoàng Văn Hồng cùng các đồng nghiệp đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật tạo hình và vi phẫu như: tái tạo vú cho bệnh nhân sau điều trị ung thư; tạo hình các khuyết tổn phức tạp ở chi thể sau chấn thương, bỏng nặng; phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại khổng lồ, tạo hình vú phì đại sa trễ và vú lép; ứng dụng nội soi trong phẫu thuật tạo hình vú; chuyển vạt tự do (free flap transfer) trong tái tạo khuyết hổng; cấy ghép mỡ tự thân; tạo hình các dị tật bẩm sinh, trong đó có tái tạo vành tai cho bệnh nhân tai nhỏ (microtia); vi phẫu thần kinh, mạch máu ngoại biên và bạch huyết trong điều trị chấn thương và bệnh lý.

Đối với liệt mặt lâu ngày không còn khả năng phục hồi tự nhiên, các kỹ thuật vi phẫu, chuyển cơ thon và ghép thần kinh đã được ứng dụng nhằm phục hồi vận động và cải thiện sự cân đối của khuôn mặt.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở khác như phẫu thuật mắt, mí, mũi, hút mỡ, nâng ngực… cũng được các bác sĩ tiếp nhận và điều trị kịp thời. Các trường hợp chấn thương phức tạp ở bàn tay và ngón tay được ứng dụng những kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu như nối ngón hay chuyển ngón chân lên bàn tay, nhằm phục hồi cả về hình thể và chức năng.