Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Đây là vấn đề được các chuyên gia sức khỏe cảnh báo bởi việc ít vận động trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn và sức khỏe tim mạch.

Theo đó, ngồi nhiều trong thời gian dài có thể khiến tuần hoàn máu ở chi dưới kém hiệu quả, nhất là khi cơ thể gần như không thay đổi tư thế trong nhiều giờ. Việc duy trì lối sống tĩnh tại cũng liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có thừa cân, rối loạn chuyển hóa và sức khỏe mạch máu suy giảm.

Dân văn phòng ngồi làm việc nhiều giờ mỗi ngày có thể đối mặt với những tác động âm thầm đến tuần hoàn và sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, vấn đề không chỉ nằm ở số giờ ngồi tại công sở. Sau 8 tiếng làm việc, nhiều người tiếp tục ngồi khi di chuyển, ăn uống, sử dụng điện thoại hoặc xem tivi. Vì vậy, chỉ dành khoảng 1 giờ mỗi ngày cho việc tập luyện chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn những tác động bất lợi của một ngày quá ít vận động.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị người trưởng thành thực hiện ít nhất 150-300 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, đồng thời hạn chế thời gian tĩnh tại và thay thế bằng các hoạt động thể chất ở bất kỳ mức độ nào.

Với dân văn phòng, những thay đổi nhỏ có thể mang lại ý nghĩa thiết thực. Thay vì chờ đến cuối ngày mới tập luyện, có thể chủ động đứng dậy, đi lại vài phút sau mỗi giờ làm việc; đi lấy nước, trao đổi trực tiếp với đồng nghiệp khi phù hợp, tranh thủ đi bộ trong giờ nghỉ hoặc hạn chế những cuộc họp trực tuyến kéo dài liên tục.

Còn theo Giáo sư Mark Whiteley, chuyên gia phẫu thuật tĩnh mạch tại Trung tâm Whiteley Clinic (Vương quốc Anh), việc kích hoạt cơ bắp chân thường xuyên là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa ứ trệ tĩnh mạch. Ông khuyến nghị nên đứng dậy sau mỗi 30-45 phút, đi bộ ngắn, xoay cổ chân hoặc thực hiện động tác nhấc gót ngay tại chỗ làm việc.

Mục tiêu của vận động không chỉ là tăng cường thể lực mà còn duy trì hệ tuần hoàn khỏe mạnh trong môi trường làm việc ngày càng tĩnh tại.