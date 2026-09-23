Lời Bác vang vọng biên cương

Khi thăm Yên Bái năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc: "Muốn ăn no, mặc ấm phải làm thế nào? Phải tăng gia sản xuất!...”. Từ lời dặn của Bác, những “Đồi quế ơn Bác” trên vùng đất Văn Yên được hình thành từ đó. Ông Lý Tiến Thành - Bí thư Chi bộ thôn Tháp Cái, xã Xuân Ái cho biết: “Đồi quế Bác Hồ” đến nay vẫn còn. Nơi đây từng là địa điểm ươm hạt, tạo giống, góp phần đưa cây quế phát triển rộng trong vùng. Từ những cây quế đầu tiên, người dân không ngừng mở rộng diện tích, thay đổi phương thức canh tác, chú trọng chất lượng và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai trong dịp Người lên thăm tỉnh ngày 24/9/1958. (Ảnh tư liệu)

Cây quế vì thế phủ xanh những triền núi, tạo sinh kế cho nhiều gia đình. Tinh thần ấy đang được tiếp nối ở Nậm Đét, Xuân Hòa, Xuân Ái, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ... Những vùng quế ngày càng được phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 146.800 ha quế, trong đó trên 24.200 ha quế hữu cơ; sản phẩm quế đã được xuất khẩu tới 39 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc: "Muốn ăn no, mặc ấm phải làm thế nào? Phải tăng gia sản xuất!...”. (Ảnh tư liệu)

Nhưng “ăn no, mặc ấm” không chỉ được đo bằng thu nhập. Với vùng cao, còn là chuyện trẻ em được đến trường, người dân được chăm sóc sức khỏe, những hộ gia đình được bảo đảm an sinh. Tại vùng biên Mường Khương, đầu tư cho giáo dục đang mở thêm cơ hội cho trẻ em. Đặc biệt, năm học 2026 - 2027 không chỉ mở ra chặng đường mới của ngành giáo dục xã Mường Khương mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Mường Khương chính thức được thành lập và hoạt động.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Khương cho biết: "Địa phương xác định bảo đảm cho con em được đến trường là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, ngôi trường nội trú nơi biên cương Tổ quốc mang theo kỳ vọng lớn lao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong tạo dựng môi trường học tập ổn định, nhân văn, giúp con em các dân tộc trên địa bàn có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên bằng con đường học tập".

Cùng với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh đạt 96,5%. Mạng lưới y tế từng bước được củng cố; các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Tất cả đều hướng tới xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nếu sản xuất tạo nền tảng vật chất, giáo dục, an sinh xã hội mở ra tương lai, thì đoàn kết chính là nguồn sức mạnh để cộng đồng cùng tiến về phía trước. Trong chuyến thăm năm 1958, Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh việc củng cố đoàn kết giữa các dân tộc. Với Lào Cai - nơi 34 dân tộc cùng sinh sống, lời dạy ấy qua thời gian càng trở nên ý nghĩa, tạo sức mạnh để cộng đồng cùng vượt qua khó khăn, dựng xây quê hương.

Sức mạnh ấy được thể hiện từ những điều gần gũi nhất. Khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra, người dân cùng sẻ chia, giúp nhau khắc phục hậu quả. Khi xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, nhiều gia đình sẵn sàng hiến đất, góp công, tạo nên sự đồng thuận và sức mạnh chung của cộng đồng. Đoàn kết còn là cùng nhau bảo tồn bản sắc. Tiếng nói, trang phục, nghề truyền thống, lễ hội của đồng bào Mông, Dao, Tày, Thái... được trao truyền và phát huy phù hợp với cuộc sống hôm nay. Những giá trị văn hóa truyền thống vừa làm nên bản sắc riêng của cộng đồng, vừa góp phần tạo sức hấp dẫn cho vùng đất Lào Cai.

Ở nơi biên cương, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt. Các lực lượng vũ trang vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vừa đồng hành với Nhân dân phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, xây dựng đời sống mới. Từ sự gắn bó quân - dân, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố.

Bác căn dặn: "Trước khi bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi giục dân tộc này hiềm khích oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta. Nay chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ...", hay “Ngày nay dưới chế độ dân chủ cộng hòa của chúng ta, các dân tộc bất kỳ to hay nhỏ đều là bình đẳng, đều là người chủ nước nhà.

Tất cả dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt”. Mỗi câu, mỗi chữ trong lần nói chuyện của Bác với Đảng bộ, chính quyền, quân - dân các dân tộc Lào Cai - Yên Bái 68 năm về trước vẹn nguyên giá trị, là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho Đảng bộ và Nhân dân Lào Cai trên chặng đường phát triển mới.

Vùng đất biên cương Lào Cai hôm nay đã có nhiều đổi thay. Những tuyến đường kết nối bản làng, những vùng sản xuất hàng hóa, những mái trường khang trang, những điểm du lịch sôi động và không gian giao thương mở rộng đang tạo nên một diện mạo mới cho Lào Cai.

Trong 8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. 8/14 chỉ tiêu có kết quả đánh giá đã vượt kịch bản 8 tháng của năm; giá trị xuất - nhập khẩu tăng 31,6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4,8%; số lượt khách du lịch tăng 40,08%. Đến ngày 15/9, thu ngân sách đạt 14.438 tỷ đồng, bằng 82,33% dự toán Trung ương giao, bằng 61,44% dự toán tỉnh giao, bằng 112% cùng kỳ.

Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, tạo nền tảng duy trì tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Đó là mục tiêu lớn trong chặng đường mới. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, những bài toán về hạ tầng, nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện đời sống Nhân dân vẫn cần tiếp tục được giải quyết.

Trình bày: Hữu Huỳnh