'Ngọc nữ truyền hình' Thúy Ngân có mùa Trung Thu đáng nhớ và ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao

Thúy Ngân chưa từng hình dung con đường đến trường của trẻ em vùng cao lại gian nan đến vậy. Để đến được các điểm trường, "ngọc nữ truyền hình" và đoàn phải di chuyển qua những đoạn đường đất khó đi. "Tôi mới đi một lần đã thấy con đường này rất khó di chuyển. Vậy mà các em đi mỗi ngày để đến lớp. Nghĩ đến đó, tôi thấy thương các em lắm", Thúy Ngân chia sẻ.

Nữ diễn viên đồng hành cùng chương trình Giao nắng chuyển yêu thương mang Trung Thu đến với học sinh 3 trường tại xã Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà. Với Thúy Ngân, đây là chuyến đi của rất nhiều "lần đầu tiên".

Khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú nhất trong chuyến đi là khi Thúy Ngân "hóa thân" thành thợ trang điểm bất đắc dĩ. Trước giờ biểu diễn văn nghệ Trung Thu, các em học sinh xếp hàng dài chờ đến lượt được nữ diễn viên đánh chút phấn, tô chút son, cột lại mái tóc.

Nữ diễn viên tỉ mỉ trang điểm cho từng em, vừa làm vừa trò chuyện, pha trò để các em bớt ngại. Nhiều em lần đầu được trang điểm, soi gương rồi cười bẽn lẽn, có em còn chạy đi khoe với bạn bè. “Tôi đi quay phim được trang điểm nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình trang điểm cho các bé. Nhìn các em soi gương cười tít mắt, mình thấy hạnh phúc vô cùng", Thúy Ngân kể.

Thúy Ngân lần đầu hòa mình vào đêm hội cùng các em: Rước đèn quanh sân trường, chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ. Với nhiều em học sinh bán trú miền núi, những phần quà Trung Thu, chiếc lồng đèn, tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. "Tôi đã đón rất nhiều mùa Trung Thu, nhưng đến đây mới hiểu phá cỗ đúng nghĩa là sự sum vầy, là được ngồi cạnh nhau và cười thật nhiều", Thúy Ngân chia sẻ.

Ngày chia tay, nhiều em nhỏ níu tay Thúy Ngân không muốn rời: "Mình đến đây để mang Trung Thu cho các em, nhưng cuối cùng chính các em lại cho mình một mùa Trung Thu đáng nhớ ".