Có hẹn với mùa cốm nơi vùng cao Hợp Thành

Lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương

Lễ hội Cốm xã Hợp Thành năm 2026 với chủ đề “Hương cốm Hợp Thành - Bản sắc lan tỏa” sẽ diễn ra trong hai ngày 17 - 18.10, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm cộng đồng mang đậm bản sắc các dân tộc.

Với người dân Hợp Thành, nghề làm cốm đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ. Mỗi hạt cốm xanh, thơm dẻo chứa đựng kinh nghiệm sản xuất, sự khéo léo và những nét văn hóa được người dân gìn giữ, trao truyền.

Hằng năm, mỗi độ thu về, khi những cánh đồng lúa bước vào mùa chín, người dân các dân tộc Hợp Thành lại tổ chức nghi lễ ăn cơm mới, cúng thần lúa, thần nông để cảm tạ đất trời, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống no đủ.

Nghề làm cốm đã gắn bó với đời sống qua nhiều thế hệ người dân Hợp Thành

Những nét văn hóa ấy sẽ được tái hiện trong lễ hội. Ngày 17.10, du khách có thể trải nghiệm nghi lễ Đón hồn Mẹ Lúa “Tỏn khảu mắu” tại nhà Then Vương, thôn Cáng, qua đó tìm hiểu đời sống tín ngưỡng gắn với sản xuất nông nghiệp của đồng bào Tày.

Một trong những điểm nhấn là không gian trải nghiệm làm cốm truyền thống tại Nhà Văn hóa thôn Hợp Thành. Tại đây, du khách có dịp tìm hiểu các công đoạn làm nên những mẻ cốm thơm dẻo từ lúa non, cảm nhận rõ hơn giá trị của một sản vật đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân.

Cùng ngày, du khách yêu thích khám phá có thể tham gia Giải leo núi chinh phục thác Nậm Rịa. Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với chương trình văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc, đốt lửa trại và tham gia vòng xòe đại đoàn kết.

Không gian trải nghiệm làm cốm giúp du khách hiểu thêm về nghề truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với đời sống người dân Hợp Thành

Ngày 18.10, lễ dâng hương tại Đền Tượng và chương trình khai mạc sẽ diễn ra. Điểm nhấn là tái hiện nghi lễ “Đón hồn Mẹ Lúa” và trích đoạn nghi lễ Then Pang Mẩu, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Tày.

Không khí ngày hội còn được nối dài với thi giã cốm, hội thi ẩm thực “Hương sắc vùng cao”, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chợ phiên vùng cao Hợp Thành cũng là điểm dừng chân để du khách thưởng thức cốm, khám phá ẩm thực và tìm hiểu những sản vật truyền thống của vùng đất này.

Đến Hợp Thành dịp này, du khách được khám phá cảnh sắc, hòa mình vào các hoạt động văn hóa cộng đồng để cảm nhận rõ hơn đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây

Đến Hợp Thành dịp này, hành trình của du khách còn được nối dài qua những bản làng của đồng bào Dao, Tày, Giáy, Xá Phó; khám phá thác Nậm Rịa, thác Phìn Hồ và ngắm những cánh đồng lúa vàng giữa mùa thu.

Từ hương cốm mới, những nghi lễ gắn với mùa màng đến ẩm thực, chợ phiên và cảnh sắc bản làng, Lễ hội Cốm Hợp Thành góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng; đồng thời tạo thêm những trải nghiệm đặc trưng, đưa hình ảnh vùng cao Hợp Thành đến với du khách.