[Video] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và trao quà Trung thu tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội
Chiều 24/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm, trao quà Trung thu tặng các thiếu nhi đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Hà Nội, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.
Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các phần quà, suất học bổng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Làng trẻ em SOS Hà Nội và các cháu thiếu nhi.Trong không khí đoàn viên ấm áp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ân cần thăm hỏi, chúc các cháu thiếu nhi đón một mùa Trung thu đong đầy niềm vui; đồng thời mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, rèn luyện thật tốt khi bước vào năm học mới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tham-va-trao-qua-trung-thu-tang-lang-tre-em-sos-ha-noi-post990899.html