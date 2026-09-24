[Video] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và trao quà Trung thu tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội

Từ chiếc đèn ông sao, tiếng trống hội, mâm cỗ gia đình đến những lễ hội quy mô lớn giữa lòng đô thị và những món quà gửi tới trẻ em vùng biên, Tết Trung thu năm 2026 tiếp tục hiện diện với nhiều sắc màu. Hình thức có thể đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng phía sau ánh trăng rằm vẫn là một giá trị không thay đổi: Dành cho trẻ em niềm vui, tình yêu thương và trao truyền những ký ức văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác