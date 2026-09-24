Cảnh báo du khách đứng trên lan can, liều mạng check-in ở Mù Cang Chải

Chòi check-in tại Đồi Mâm Xôi bé, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Một số du khách bất chấp đứng trên lan can chòi để chụp ảnh, quay video. Ảnh: Google Review.

Ngày 24/9, mạng xã hội lan truyền video, hình ảnh du khách đứng hẳn trên lan can chòi check-in tại đồi Mâm Xôi bé, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, để chụp ảnh, quay video với tầm nhìn ra ruộng lúa Mù Cang Chải. Đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng triệu lượt xem, cùng nhiều bình luận cho rằng du khách đang bất chấp nguy hiểm để "sống ảo".

Đồi Mâm Xôi bé thường vắng hơn đồi Mâm Xôi lớn, có tầm nhìn rộng, bao quát các thửa ruộng bậc thang và những dòng suối chảy giữa thung lũng. Từ lâu, một số chòi của người dân địa phương được dựng xung quanh để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Sau phản ánh về việc một số hướng dẫn viên để khách chụp hình, quay video tại vị trí nguy hiểm, UBND xã Púng Luông đã tiến hành rà soát toàn bộ chòi check-in tự phát trên địa bàn ngay trong ngày 24/9.

Trao đổi với Tri thức - Znews, bà Hờ Thị Dê, Phó chủ tịch UBND xã Púng Luông, cho biết một số chủ đồi tại Mâm Xôi bé dựng chòi có tầm nhìn ra thung lũng, ruộng lúa để phục vụ khách, thu khoảng 10.000 đồng mỗi lượt. Một số chòi có lan can chắc chắn, cao ngang ngực người trưởng thành. Tuy nhiên, vẫn có chòi được dựng chưa cẩn thận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mùa lúa vàng tại đồi Mâm Xôi bé, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai. Ảnh minh họa: BCR.

UBND xã đã làm việc trực tiếp với các hộ kinh doanh, yêu cầu tháo dỡ những chòi không đảm bảo an toàn, tuyệt đối không cho khách trèo lên lan can. Với các chòi được thiết kế chắc chắn, địa phương không yêu cầu tháo dỡ nhưng đề nghị cắm biển cảnh báo, cấm khách trèo lên lan can.

"Khi những hình ảnh này được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, du khách có thể bắt chước hành động tương tự mà không lường trước được nguy cơ mất an toàn", bà Dê nói.

UBND xã Púng Luông sẽ ban hành văn bản tuyên truyền tới các chủ cơ sở du lịch, người làm dịch vụ và hướng dẫn viên trên địa bàn, trong đó yêu cầu không để khách chụp, quay những cảnh đứng trên lan can hoặc tại các vị trí nguy hiểm.

Nếu tiếp tục phát hiện những video ghi lại cảnh du khách đứng ở vị trí nguy hiểm, địa phương sẽ xử lý theo quy định. Trong tuần tới, xã dự kiến tổ chức cuộc làm việc riêng với các chủ cơ sở du lịch, người làm dịch vụ, hướng dẫn viên và porter để phổ biến thêm các quy định về an toàn tại điểm chụp ảnh.

Đồi Mâm Xôi bé đang vào mùa lúa, cũng là thời điểm các điểm check-in tại khu vực Mù Cang Chải thu hút đông khách, đặc biệt vào cuối tuần.

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng khách đến Mù Cang Chải tăng đều nhưng giảm trong tuần 14-20/9 do nhiều người lo ngại tình trạng sạt lở, mưa lớn. Lượng khách được dự báo đông hơn khi bước vào mùa lúa chín, kéo dài đến khoảng cuối tháng 10.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Tây Bắc, đặc biệt thu hút khách vào mùa lúa chín tháng 9-10. Năm 2020, danh thắng này được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Trước đó, The Telegraph (Anh) từng đưa Mù Cang Chải vào danh sách 12 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.

Mù Cang Chải kẹt cứng du khách đi ngắm lúa Ngày 12/9, lượng khách đổ về đồ Móng Ngựa (Võng Lúa) đông nghịt, gây nên tình trạng tắc đường cục bộ trong khoảng hơn 1 giờ.