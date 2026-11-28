Hành khách chờ tàu tại một ga tàu điện ngầm ở Paris (Pháp). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau 126 năm gắn bó với cuộc sống của nhiều thế hệ người dân và du khách, tấm vé tàu điện ngầm bằng giấy của Paris sắp chính thức trở thành một phần của quá khứ.

Kể từ ngày 15/12 tới, loại vé từng là biểu tượng quen thuộc của giao thông công cộng tại thủ đô nước Pháp sẽ không còn giá trị sử dụng, nhường chỗ hoàn toàn cho thẻ điện tử và vé tích hợp trên điện thoại thông minh.

Ra đời cùng với hệ thống tàu điện ngầm Paris vào năm 1900, tấm vé nhỏ dài 6,5 cm, rộng 3 cm đã chứng kiến hơn một thế kỷ đổi thay của thủ đô nước Pháp. Ban đầu, hành khách phải qua nhân viên bấm lỗ trên vé trước khi xuống sân ga.

Từ năm 1968, các cửa soát vé tự động dần được đưa vào sử dụng. Năm 1973, vé có dải từ ra đời, đánh dấu một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng. Qua các thời kỳ, tấm vé cũng nhiều lần thay đổi màu sắc, từ nâu, vàng, xanh lá cây, tím đến trắng.

Không chỉ là phương tiện giúp người dân đi lại, tấm vé tàu điện ngầm còn lưu giữ những ký ức đời thường của nhiều thế hệ. Trước khi điện thoại di động trở nên phổ biến, người ta từng ghi số điện thoại lên mặt vé để trao cho nhau.

Trẻ em dùng những tấm vé đã qua sử dụng để gấp máy bay hay những chú ếch bằng giấy. Những tấm vé bỏ quên giữa các trang sách, khi được tìm thấy nhiều năm sau, lại trở thành kỷ vật gợi nhớ một thời đã qua.

Tấm vé nhỏ bé này thậm chí còn đi vào đời sống nghệ thuật của người Pháp qua ca khúc nổi tiếng về người bấm vé tàu điện ngầm do cố nhạc sỹ, ca sỹ Serge Gainsbourg sáng tác. Đến nay, những người hâm mộ ông vẫn thường đặt vé tàu điện ngầm trên mộ người nghệ sĩ này.

Việc chấm dứt sử dụng vé giấy là bước cuối cùng trong quá trình chuyển đổi sang vé điện tử được triển khai từ nhiều năm qua tại vùng thủ đô Île-de-France (gồm Paris và 7 tỉnh lân cận).

Hoạt động bán vé giấy đã từng bước được thu hẹp và chấm dứt trên toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm và tàu ngoại ô từ tháng 11/2025. Những hành khách còn giữ vé chưa sử dụng có thể đổi sang vé điện tử đến ngày 14/1/2027, với tối đa 5 vé mỗi ngày.

Theo Cơ quan Quản lý giao thông công cộng Paris (RATP), việc chuyển sang vé điện tử giúp giảm tình trạng xếp hàng mua vé, rút ngắn thời gian qua cửa soát vé, tạo thuận lợi cho hành khách và giảm tác động đến môi trường. Nhân viên tại các nhà ga sẽ tiếp tục hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ số./.