Giữa không gian khoáng đạt ấy, dòng Giang Thành hiền hoà uốn lượn như dải lụa mềm ôm lấy trung tâm phố thị trước khi hoà mình ra vịnh Thái Lan bao la. Ðiểm nhấn của Hà Tiên là khu đô thị mới lấn biển cho thêm dài thêm rộng khang trang, hiện đại, minh chứng cho sức sống vươn mình mạnh mẽ của thành phố du lịch năng động. Khi hoàng hôn buông xuống, Hà Tiên nhuộm vàng rực cả góc trời, soi bóng xuống mặt biển lấp lánh và đánh thức vẻ đẹp lung linh của phố biển.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực rỡ bầu trời phố biển Hà Tiên, làm nổi bật diện mạo hiện đại, khang trang của khu đô thị mới lấn biển vươn ra vịnh Thái Lan.

Màu xanh của núi Tô Châu giữa lòng đô thị như bức bình phong vững chãi che chở cho vùng đất biên thuỳ Tây Nam bình yên.

Hiên ngang giữa Hà Tiên thập vịnh là dãy núi Tô Châu (độ cao 178 m), như bức bình phong vững chãi che chở cho vùng đất bình yên. Ðứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn khơi xa là mặt nước êm đềm của đầm Ðông Hồ, nhịp cầu Tô Châu bắc qua sông Giang Thành, những cánh đồng xanh mướt và xa hơn nữa là những cung đường uốn lượn mềm mại dẫn lối du khách đến với thắng cảnh Mũi Nai - một trong những bãi tắm đẹp nhất của An Giang. Mũi Nai có bờ cát mịn màng hình vầng trăng khuyết ôm lấy làn nước biển xanh, nơi những con sóng bạc đầu vỗ về dưới chân đồi lộng gió, tạo nên điểm hẹn nghỉ dưỡng đầy mê hoặc.

Thắng cảnh Mũi Nai trứ danh với bờ cát mịn màng uốn cong hình vầng trăng khuyết, ôm lấy làn nước biển xanh trong và những cung đường du lịch rợp bóng cây xanh.

Góc nhìn từ trên cao không chỉ thu trọn danh thắng Hà Tiên mà còn mở ra cảm xúc tự hào về miền di sản trù phú. Sự kết hợp hoàn mỹ giữa thiên nhiên nguyên sơ và diện mạo đô thị văn minh biến Hà Tiên thành viên ngọc sáng quyến rũ nơi vùng biển Tây Nam.

Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với những cung đường uốn lượn mềm mại giữa không gian xanh mát, kết nối nhịp sống đô thị hiện đại với Khu Du lịch biển Mũi Nai.

Sức hấp dẫn của cảnh sắc thiên nhiên cùng hạ tầng đồng bộ đã giúp du lịch Hà Tiên bứt phá mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, địa phương đón hơn 3,31 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.185 tỷ đồng, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu vùng biển Tây Nam Tổ quốc.