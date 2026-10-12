Man City thắng đậm Liverpool tại Anfield, Freiburg lên ngôi đầu Bundesliga

Erling Haaland mang về bàn thắng mở tỷ số cho Manchester City. (Ảnh: MCFC)

Tâm điểm loạt trận tối 11/10, rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam) là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City tại vòng 6 Ngoại hạng Anh. Hai đội giằng co trong hơn một giờ đầu trước khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 62, khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai khiến Liverpool chỉ còn 10 người.

Chỉ ba phút sau, Erling Haaland tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỷ số cho đội khách. Jeremy Doku nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 68, trước khi Rayan Cherki hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Manchester City 10 phút sau đó. Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Với sáu chiến thắng liên tiếp, Manchester City tiếp tục đứng đầu bảng với 18 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Haaland cũng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng khi đã lập công trong sáu trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Liverpool tụt xuống vị trí thứ chín sau khởi đầu thiếu ổn định dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola.

Ở vòng 8 La Liga, Real Betis có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Osasuna. Isco ghi hai bàn, trong đó có một quả phạt đền, giúp đội bóng của huấn luyện viên Manuel Pellegrini vươn lên vị trí thứ ba với 19 điểm. Real Sociedad cũng giành chiến thắng 3-2 trước Deportivo La Coruña, trong khi Racing Santander hòa Valencia 2-2.

Serie A vòng 6 chứng kiến nhiều đội trong nhóm đầu mất điểm. Lazio đánh bại Monza 3-1 để có 16 điểm, cân bằng thành tích với đội đầu bảng Inter Milan. Ngược lại, Roma bị Como cầm hòa 0-0 dù phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp 2; AC Milan hòa Sassuolo 1-1, còn Juventus chỉ giành được một điểm trên sân Cagliari sau bàn gỡ muộn của Randal Kolo Muani.

Tại Bundesliga vòng 5, Freiburg giành chiến thắng 2-1 trước Schalke dù Yuito Suzuki bị truất quyền thi đấu ở phút 64. Keisuke Goto trở thành người hùng với pha đánh đầu quyết định ở phút 85, giúp Freiburg có 13 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng. Cologne cũng thắng Borussia Mönchengladbach 2-1 trong trận derby vùng Rhine.

Ở Ligue 1, Marseille chấm dứt chuỗi năm trận thua liên tiếp bằng chiến thắng 2-0 trên sân Troyes nhờ các bàn thắng của Amine Harit và Himad Abdelli, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng. Rennes thắng đậm Auxerre 4-1, còn Nice ngược dòng vượt qua Strasbourg 2-1.