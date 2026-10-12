HLV U17 nữ Việt Nam: Cầu thủ trẻ có khả năng thích nghi nhanh

HLV người Nhật Bản nhận xét các cầu thủ ở nhóm này có nền tảng kỹ thuật tốt, thích nghi nhanh với yêu cầu chiến thuật và duy trì được cường độ thi đấu cao. Theo ông, chất lượng và cường độ tập luyện hằng ngày giúp họ phát huy kỹ thuật ngay cả trong những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao.

“Trong quá trình tập luyện hằng ngày, các cầu thủ luôn lấy chất lượng và cường độ theo tiêu chuẩn thế giới làm thước đo”, ông Okiyama chia sẻ.

Theo chiến lược gia này, việc các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ được lựa chọn vào đội tuyển và thể hiện năng lực ở đấu trường quốc tế là minh chứng tích cực cho định hướng đào tạo của VFF. Ông cho rằng những phương pháp huấn luyện hiệu quả cần được tiếp tục phát triển và phổ biến rộng rãi để nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá nữ trên cả nước.

Chương trình đào tạo bóng đá nữ trẻ tại trung tâm của VFF được triển khai từ năm 2013, với các nhóm cầu thủ ở nhiều độ tuổi. Công tác tuyển chọn được thực hiện thông qua các CLB, địa phương có phong trào bóng đá nữ và những đợt tuyển sinh tập trung, nhằm phát hiện các nhân tố tiềm năng.

Chương trình hướng tới việc chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trẻ của AFF và AFC, đồng thời tạo nguồn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và các CLB. Việc tập luyện theo triết lý bóng đá thống nhất cũng giúp cầu thủ rút ngắn thời gian hòa nhập khi được triệu tập lên tuyển.

“Các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ được tập luyện liên tục theo cùng triết lý bóng đá với đội tuyển quốc gia sẽ có lợi thế lớn trong việc hòa nhập với lối chơi của đội tuyển”, ông Okiyama nói, đồng thời kỳ vọng họ có thể trở thành những nhân tố nòng cốt.

Bên cạnh chuyên môn, chương trình còn chú trọng phát triển thể lực và tâm lý thi đấu theo từng giai đoạn. Đây là những yếu tố giúp cầu thủ tự tin hơn khi bước lên cấp độ cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đảm nhận vai trò quan trọng trong đội hình.

Với 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ góp mặt ở U17 nữ Việt Nam tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, mô hình đào tạo này tiếp tục đóng góp vào quá trình xây dựng lực lượng kế cận. HLV Okiyama cho rằng việc phát triển đồng bộ chuyên môn, thể lực và tâm lý sẽ giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn với môi trường thi đấu quốc tế.