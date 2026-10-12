PSG đón tin vui lớn trước đại chiến Man City tại Champions League

Đây là tin vui dành cho HLV Luis Enrique trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu được dự báo đầy khó khăn tại Etihad.

Paris Saint-Germain (PSG) đang có những bước chuẩn bị tích cực cho trận đấu quan trọng với Manchester City tại Champions League.

Đội bóng thủ đô nước Pháp vừa đón nhận thông tin đáng mừng khi Ousmane Dembele và Nuno Mendes đều trở lại tập luyện sau khoảng thời gian nghỉ ngơi theo kế hoạch của ban huấn luyện.

Theo tờ L'Équipe, Dembele đã có mặt tại trung tâm huấn luyện PSG ở Poissy vào thứ Bảy, trong khi Mendes trở lại một ngày sau đó.

Cả hai được bố trí thêm thời gian hồi phục sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia nhằm hạn chế tình trạng quá tải và đảm bảo thể lực tốt nhất cho giai đoạn thi đấu quan trọng cuối tháng 10.

Dembele và Mendes. Ảnh: AFP

Sự trở lại của bộ đôi này mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Luis Enrique, đặc biệt khi PSG chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn trên sân Etihad.

Với lịch thi đấu dày đặc ở cả giải quốc nội lẫn Champions League, việc duy trì thể trạng của những cầu thủ chủ chốt đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Dembele được xem là một trong những nhân tố có khả năng tạo đột biến lớn nhất trên hàng công PSG.

Tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp giúp tuyển thủ Pháp trở thành mối đe dọa thường trực đối với hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Mendes mang đến sự cân bằng ở hành lang trái nhờ khả năng phòng ngự cùng những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công.

Việc cả hai sẵn sàng trở lại giúp HLV Enrique có thêm lựa chọn chiến thuật trước Manchester City.

Những pha bứt tốc của Dembele bên cánh phải, kết hợp với khả năng chồng biên của Mendes ở cánh trái, có thể giúp PSG kéo giãn đội hình đối phương và tạo ra khoảng trống để tổ chức các đợt phản công nhanh.

Dù vậy, PSG vẫn chưa thể có lực lượng hoàn toàn đầy đủ. Tiền vệ trẻ Senny Mayulu được cho là sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Man City vì chấn thương cơ gặp phải khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển trẻ Pháp.

Đây là tổn thất đáng tiếc đối với cầu thủ đang tìm kiếm thêm cơ hội thể hiện bản thân ở đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, tình hình nhân sự của PSG vẫn tương đối khả quan. Việc Dembele và Mendes trở lại đúng thời điểm giúp đội bóng nước Pháp có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu quan trọng tại Champions League.

Đối với HLV Luis Enrique, sự hiện diện của hai trụ cột không chỉ tăng cường chất lượng đội hình mà còn mở ra nhiều phương án tiếp cận trận đấu.

Trong cuộc đối đầu với đối thủ mạnh như Manchester City, khả năng tận dụng tốc độ ở hai hành lang cánh có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp PSG tạo nên khác biệt.

PSG sẽ có cuộc chạm trán với Man City vào lúc rạng sáng 2 giờ ngày 15/10.