Lịch sử 12 trận đối đầu AS Roma vs Real Madrid: Totti từng gieo ác mộng, Mbappe chờ viết tiếp lịch sử

AS Roma vs Real Madrid: Mười hai lần gặp và ưu thế của đội bóng Hoàng gia

AS Roma và Real Madrid đã có 12 lần chạm trán tại Champions League trước mùa giải 2026/27. Đây là một trong những cặp đấu từng tạo ra nhiều cuộc so tài đáng nhớ giữa bóng đá Italia và Tây Ban Nha.

Theo thống kê của UEFA, Real Madrid giành 8 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 3 thất bại. Đại diện Tây Ban Nha ghi tổng cộng 24 bàn, còn AS Roma có 9 bàn thắng.

Đáng chú ý, Real Madrid toàn thắng cả 4 cuộc đối đầu gần nhất với AS Roma tại Champions League mà không để thủng lưới. Thành tích này cho thấy ưu thế rõ rệt của đội bóng Hoàng gia trong giai đoạn gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận những thời điểm AS Roma khiến Real Madrid phải nhận thất bại. Đáng nhớ nhất là chiến thắng của Francesco Totti tại Bernabéu năm 2002 và màn loại đối thủ ở vòng 1/8 Champions League mùa 2007/08.

Real Madrid vs AS Roma 2002: Totti ghi bàn thắng lịch sử tại Bernabéu

Ngày 30/10/2002, AS Roma hành quân đến sân Santiago Bernabéu trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Real Madrid khi ấy sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đại diện Italia đã tạo ra một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất của mùa giải.

Francesco Totti ghi bàn ở phút 27, đưa AS Roma vượt lên dẫn trước. Dù Real Madrid liên tục tạo sức ép trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng thủ đô Italia vẫn bảo vệ thành công lợi thế.

Chiến thắng 1-0 trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử AS Roma. Theo UEFA, đây là lần đầu tiên một đội bóng Italia giành chiến thắng trên sân Real Madrid kể từ năm 1967.

Đối với người hâm mộ Roma, bàn thắng của Totti tại Bernabéu không đơn thuần mang ý nghĩa 3 điểm. Nó trở thành biểu tượng cho khả năng cạnh tranh của đội bóng thủ đô Italia trước một trong những đối thủ mạnh nhất châu Âu.

AS Roma vs Real Madrid 2008: Mancini giúp đại diện Italia thắng ngược 2-1

Ngày 19/2/2008, hai đội gặp nhau ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Olimpico.

Real Madrid nhập cuộc thuận lợi khi Raúl González ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, AS Roma nhanh chóng lấy lại thế trận.

David Pizarro ghi bàn gỡ hòa trong hiệp một, trước khi Mancini lập công ở hiệp hai, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Chiến thắng này giúp AS Roma nắm lợi thế trước trận lượt về tại Bernabéu, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên đội bóng thủ đô Italia đánh bại Real Madrid trên sân nhà.

Trận đấu là minh chứng cho khả năng chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội của Roma. Dù bị dẫn trước, đại diện Italia vẫn đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Real Madrid vs AS Roma 2008: Taddei và Vucinic loại đội bóng Hoàng gia

Ngày 5/3/2008, AS Roma bước vào trận lượt về tại Santiago Bernabéu với lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi. Real Madrid buộc phải tìm kiếm bàn thắng để lật ngược tình thế, nhưng Roma tiếp tục thể hiện sự chắc chắn và hiệu quả trong những tình huống phản công.

Rodrigo Taddei mở tỷ số cho đại diện Italia ở phút 73. Raúl González sau đó ghi bàn gỡ hòa, giúp Real Madrid nuôi hy vọng.

Tuy nhiên, Mirko Vucinic ghi bàn trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho AS Roma.

Chung cuộc, đội bóng thủ đô Italia vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền vào tứ kết Champions League.

Đây là một trong những thành tích đáng nhớ nhất của Roma khi đối đầu Real Madrid. Chiến thắng ấy cho thấy đại diện Italia từng đủ sức vượt qua đội bóng Hoàng gia ngay tại đấu trường Champions League.

AS Roma vs Real Madrid 2016: Ronaldo mở đường cho chiến thắng 2-0

Ngày 17/2/2016, hai đội tái ngộ tại vòng 1/8 Champions League. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane hành quân đến sân Olimpico với mục tiêu tạo lợi thế trước trận lượt về.

AS Roma thi đấu tập trung trong phần lớn thời gian hiệp một và hạn chế được những tình huống nguy hiểm của đối thủ.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo tạo ra khác biệt ở phút 57 bằng pha dứt điểm đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước.

Đến phút 86, Jesé Rodríguez ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Kết quả này giúp Real Madrid nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Đại diện Tây Ban Nha tiếp tục thắng 2-0 tại Bernabéu để giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 4-0.

Hai trận đấu năm 2016 đánh dấu sự khác biệt rõ rệt về khả năng tận dụng cơ hội giữa hai đội.

Real Madrid vs AS Roma 2018: Đội bóng Hoàng gia thắng đậm 3-0

Ngày 19/9/2018, Real Madrid tiếp đón AS Roma tại vòng bảng Champions League.

Đội bóng Tây Ban Nha thể hiện khả năng kiểm soát thế trận vượt trội và giành chiến thắng 3-0 trên sân Bernabéu.

Đây là một trong những cuộc đối đầu cho thấy sự khác biệt đáng kể về chất lượng tấn công giữa hai đội. Roma gặp nhiều khó khăn trong việc hạn chế các pha phối hợp và khai thác khoảng trống của đối thủ.

Đến trận lượt về ngày 27/11/2018 tại Olimpico, Real Madrid tiếp tục giành chiến thắng 2-0.

Hai kết quả giúp đội bóng Hoàng gia nối dài ưu thế đối đầu, đồng thời khiến Roma trải qua một mùa giải không thể ghi bàn trước đại diện Tây Ban Nha.

Nhận định AS Roma vs Real Madrid: Mbappe đối diện thử thách tại Olimpico

AS Roma bước vào cuộc tái đấu với Real Madrid sau chuỗi kết quả tương đối tích cực. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng thủ đô Italia giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Hàng công Roma ghi được 11 bàn, trong khi hàng phòng ngự chỉ nhận 4 bàn thua. Những con số cho thấy sự cân bằng tương đối tốt giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Tại Champions League, Roma khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Fenerbahce. Dù chưa có chiến thắng, kết quả này vẫn giúp đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini duy trì sự tự tin trước cuộc tiếp đón Real Madrid.

Paulo Dybala tiếp tục được kỳ vọng trở thành nhân tố tạo đột biến nhờ kỹ thuật và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Donyell Malen cũng có thể mang đến tốc độ trong những pha phản công.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Roma sẽ đối diện thử thách lớn trước dàn cầu thủ tấn công của Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia đang sở hữu phong độ khá tích cực với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Chiến thắng 1-0 trước Villarreal ngày 10/10 tiếp tục giúp họ duy trì sự tự tin trước chuyến làm khách tại Italia.

Kylian Mbappé là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công. Tiền đạo người Pháp sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và kỹ năng dứt điểm có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống quyết định.

Vinícius Júnior cũng mang đến khả năng đột phá trực diện, đặc biệt khi có khoảng trống ở hai hành lang cánh. Sự xuất hiện của Jude Bellingham và Federico Valverde giúp Real Madrid duy trì sức mạnh ở khu trung tuyến.

Dẫu vậy, đội khách vẫn tồn tại những hạn chế nhất định trong phòng ngự. Việc nhận 6 bàn thua trong 5 trận gần nhất cho thấy Real Madrid chưa duy trì được sự chắc chắn tuyệt đối.

Đây là yếu tố Roma có thể khai thác, đặc biệt khi đội chủ nhà sử dụng những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Real Madrid, nhưng những chiến thắng năm 2002 và 2008 cho thấy Roma từng đủ khả năng tạo ra bất ngờ trước đội bóng Hoàng gia.

Dự đoán số bàn thắng AS Roma vs Real Madrid

AS Roma ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,2 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ nhận 4 bàn thua.

Real Madrid ghi 12 bàn và để thủng lưới 6 lần trong cùng số trận, tương đương 2,4 bàn thắng mỗi trận.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, hai đội ghi tổng cộng 14 bàn, trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Real Madrid chiếm ưu thế với 11 bàn, trong khi AS Roma có 3 bàn thắng.

Những thống kê này cho thấy đội khách nhỉnh hơn về khả năng tấn công, nhưng Roma vẫn có cơ hội tìm được bàn thắng nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Dự đoán số bàn thắng: 2–3 bàn.

Tình hình lực lượng AS Roma vs Real Madrid

Theo thông tin được cung cấp, AS Roma thiếu Konstantinos Koulierakis, Mile Svilar và Bryan Cristante vì chấn thương.

Real Madrid vắng Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao và Rodrygo.

Phong độ và lịch sử đối đầu AS Roma vs Real Madrid

AS Roma đang bất bại trong 5 trận gần nhất, trong khi Real Madrid có số trận thắng nhỉnh hơn.

Đội hình dự kiến AS Roma vs Real Madrid

AS Roma: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso, Wesley; De Roon, Manu Koné, Molina; Dybala, Rodrigo Mora, Malen.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Vinícius Júnior.

AS Roma vs Real Madrid: Từ ký ức Totti đến thử thách mang tên Mbappe

Francesco Totti từng ghi bàn mang về chiến thắng lịch sử cho AS Roma tại Bernabéu năm 2002. Sáu năm sau, đội bóng thủ đô Italia tiếp tục tạo ra dấu ấn bằng việc loại Real Madrid khỏi Champions League với hai chiến thắng liên tiếp.

Tuy nhiên, những cuộc đối đầu gần đây lại chứng kiến ưu thế rõ rệt của đội bóng Hoàng gia. Bốn chiến thắng liên tiếp mà không nhận bàn thua nào cho thấy Real Madrid đã duy trì được sự khác biệt về chất lượng đội hình.

Cuộc tái đấu năm 2026 tiếp tục mở ra câu chuyện mới. Roma có lợi thế sân Olimpico cùng những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, trong khi Real Madrid sở hữu Mbappé, Vinícius Júnior và nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm.

Đội bóng của Gasperini có thể tạo ra khó khăn nếu duy trì được hệ thống phòng ngự tập trung và chuyển trạng thái hiệu quả. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn sở hữu nhiều phương án để thay đổi cục diện trận đấu.

Dự đoán tỷ số AS Roma vs Real Madrid

AS Roma có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, nhưng Real Madrid được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm tại Champions League và thành tích đối đầu vượt trội.

Nếu tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định, Mbappé cùng các đồng đội có đủ khả năng tiếp tục duy trì ưu thế trước đại diện Italia.

Dự đoán tỷ số: AS Roma 1-2 Real Madrid.