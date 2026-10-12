Bản lĩnh của Man City 'giữa tâm bão'

Đội bóng nửa xanh thành Manchester bước vào trận đấu đầy khó khăn với Liverpool khi xuất hiện phán quyết kết luận đội bóng này vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của ban tổ chức Premier League trong giai đoạn 9 mùa giải (2009 - 2018). Nhưng thầy trò HLV Enzo Maresca đã vượt qua thử thách vô cùng khắc nghiệt đó một cách ngoạn mục. Toàn đội đã thể hiện bản lĩnh phi thường.

Man City tiếp tục chứng minh quyền lực đáng sợ nhất của họ nằm ở khả năng chiến thắng. Ảnh: MCFC

Đây là lần đầu Man City làm khách trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh sau khi bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính. Giữa tâm bão chỉ trích và sức ép tại Anfield cùng những biểu ngữ phản đối xuất hiện trên khán đài, Ở vào thời điểm khó khăn bủa vây đó, The Citizens vẫn giữ vững tinh thần thi đấu và sự đoàn kết. Đó thực sự là một cuộc đấu trí về tâm lý khi các cầu thủ chỉ tập trung vào bóng đá và chiến đấu cùng nhau. Man City tiếp tục chứng minh quyền lực đáng sợ nhất của họ nằm ở khả năng chiến thắng, ngay cả giữa bầu không khí thù địch tại “chảo lửa” Anfield.

Ghi được bàn ngay tại Anfield không phải điều thường xuyên xảy ra, nhưng Man City đã làm được điều đó tới 3 lần ở trận đấu khó khăn này. Màn đáp trả đanh thép trước sự thù địch từ những khán đài Anfield bằng những bàn thắng của Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca rời thành phố Cảng với 3 điểm trọn vẹn.

Với 6 chiến thắng liên tiếp từ đầu giải, Man City tiếp tục đứng đầu bảng với 18 điểm, hơn Arsenal 3 điểm. Tiền đạo người Na Uy Haaland cũng duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng khi đã lập công trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Enzo Maresca đang thực sự là điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong phòng thay đồ, giúp các cầu thủ Man City có được tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Những ồn ào bên ngoài sân cỏ đã không khiến chiến lược gia này bận tâm. Nhiệm vụ của HLV Maresca và các học trò lúc này là chuẩn bị cho từng trận đấu và giành chiến thắng.

Những tranh cãi liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định nhiều khả năng tiếp tục bám theo Man City trong các chuyến làm khách tiếp theo. The Citizens sẽ phải duy trì sự tập trung và bản lĩnh để không bị cuốn vào những phản ứng bên ngoài sân cỏ, trong lúc những chiến thắng của Man City càng khiến cuộc tranh cãi về sự công bằng tại Ngoại hạng Anh thêm căng thẳng.

Trên sân cỏ, sức mạnh của Man City vẫn là thực tế không thể phủ nhận. Nó càng khiến cuộc tranh luận về những cáo buộc tài chính trở nên gay gắt: điều gì sẽ xảy ra nếu đội bóng chủ sân Etihad tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh trước khi quá trình pháp lý đi đến hồi kết?

Man City nâng chuỗi bất bại trên sân khách lên 11 trận gần nhất tại giải đấu số 1 Anh, gồm 7 chiến thắng và 4 trận hòa.