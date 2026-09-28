Lisa bật khóc khi thắng VMAs 2026

Ngày 27/9 (giờ địa phương), lễ trao giải âm nhạc quốc tế MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles, Mỹ. Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới.

Theo Variety, xuất hiện trên thảm đỏ VMAS năm nay, Lisa trở thành tâm điểm chú ý với bộ đầm đỏ ton-sur-ton. Em út BlackPink diện đầm chất liệu ren xuyên thấu ôm sát cơ thể, phối cùng giày cao gót mũi nhọn cùng tông. Nữ ca sĩ khoác bên ngoài chiếc áo lông đỏ oversized càng làm tổng thể trở nên nổi bật.

Lisa diện bộ đồ đỏ rực với áo choàng lông nổi bật tại thảm đỏ sự kiện. Ảnh: Variety.

Theo tờ Yonhap News, Lisa giành cúp ở hạng mục Best Pop, một trong những giải thưởng quan trọng của VMAs, với đĩa đơn Dream (kết hợp cùng Kentaro Sakaguchi). Đây là lần thứ hai một nghệ sĩ châu Á giành giải Best Pop tại VMAs, sau nhóm BTS vào năm 2020. Lisa là nghệ sĩ solo đầu tiên của K-pop và châu Á đạt thành tích này.

Lisa bật khóc khi được xướng tên nhận giải. Người đẹp gửi lời chào khán giả bằng tiếng Anh và tiếng Thái. "Cảm ơn mọi người đã trao cho tôi giải thưởng tuyệt vời này. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi thực hiện ca khúc này, và tôi vô cùng biết ơn những người đã truyền cảm hứng cho tôi trong từng khoảnh khắc cuộc sống", Lisa chia sẻ trên sân khấu.

Khoảnh khắc Lisa rơi nước mắt khi nhận giải được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận.

Lisa bật khóc khi nhận giải thưởng. Ảnh: Yonhap News.

MTV Video Music Awards được tổ chức lần đầu vào năm 1984. Cùng với Grammy Awards, Billboard Music Awards và American Music Awards, VMAs được xem là một trong những lễ trao giải âm nhạc đại chúng lớn tại xứ cờ hoa.

Trước khi giành cúp tại VMAs, Lisa cũng thu hút quan tâm khi bộ phim tài liệu của cô, Always Lalisa, được công chiếu tại LHP Toronto. Trong phim, nữ ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian còn là thực tập sinh của YG, những khó khăn khi phải hoạt động trong môi trường đào tạo khắc nghiệt, bị kiểm soát gắt gao.

Lisa cũng lên tiếng thẳng thắn về lùm xùm liên quan đoạn video thời BlackPink còn là thực tập sinh bị rò rỉ. Trong đó, cô và các thành viên khác rap theo ca khúc có sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc.